Maxi blitz antidroga dall' alba | 18 arresti nel Salernitano

Mafia - Maxi blitz tra Palermo e New York : in manette i "vecchi padrini" - c'è anche un sindaco : Da Palermo a New York, da Passo di Rigano a Staten Island, passando da Brooklyn. I vecchi padrini di Cosa nostra, gli "scappatI" dalla guerra di Mafia che negli anni Ottanta seminò...

Mafia - Maxi blitz tra Palermo e New York : 19 arresti : maxi operazione antiMafia all'alba di oggi, che ha coinvolto in Italia oltre 220 poliziotti della Squadra Mobile di Palermo. Contemporaneamente, alle 21 locali di New York, l'Fbi ha dato il suo contributo, eseguendo decine di perquisizioni, nella lotta contro il ritorno della 'vecchia Mafia' degli Inzerillo e dei Gambino. L'operazione, denominata 'New connection', ha fatto emergere l'esistenza di un forte legame tra la Mafia siciliana e la ...

Mafia - Maxi blitz fra Palermo e New York : Mafia, maxi blitz fra Palermo e New York.Un duro colpo e' stato inflitto dalla Polizia di Palermo al mandamento mafioso di Passo di Rigano.

Maxi blitz a Palermo : 19 arresti. Bloccati gli affari dei?Gambino e degli Inzerillo : Erano gli scappati, andati via da Palermo per sfuggire alla furia criminale della mafia di?Totò Riina. Puntavano oggi, dopo essere tornati dagli?Stati?Uniti, a ricostruire l’antico potere criminale e soprattutto...

Nuova alleanza tra la mafia italiana e Usa - Maxi blitz tra Palermo e New York : 19 arresti : Più di 200 uomini della polizia italiana e dell'Fbi statunitense hanno eseguito 19 ordinanze di custodia nei confronti di altrettante persone ritenute a vario titolo collegate mandamento mafioso di Passo di Rigano. Colpiti i clan Inzerrillo e Gambino che ernoa tornati a fare affari i Sicilia dopo la guerra di mafia degli anni '80.Continua a leggere

Mafia - Maxi blitz tra Palermo e New York : 19 arresti - in manette anche un sindaco : maxi blitz anti Mafia tra Palermo e gli Usa, con 19 arresti e sequestri per tre milioni di euro. Più di 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo, del Servizio Centrale Operativo della...

Mafia - Maxi blitz tra Palermo e New York Colpiti i clan Inzerrillo e Gambino : Il blitz di Polizia e Fbi ha svelato il forte legame tra Cosa Nostra palermitana e la criminalità organizzata statunitense. In manette anche il sindaco di Torretta

Doping - Maxi blitz nell'Ue : 234 arresti e 1.000 indagati : maxi-blitz internazionale contro il Doping. Sequestrate in tutta Europa sostanze dopanti per 3,8 milioni, arrestate 234 persone, oltre mille indagati, scoperti nove laboratori clandestini, di cui uno...

Brindisi - droga nel paraurti dell'auto - scatta il Maxi-blitz : 10 arresti nel Salento : Questa mattina all'alba i carabinieri del Nucleo Provinciale di Brindisi, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Lecce e di quelli del Reparto Cinofili di Modugno (Bari) e Tito (Potenza) hanno eseguito dieci ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti accusati, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti, alcuni di loro con l'aggravante della recidiva. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale ...

C'è stato un Maxi blitz contro la 'ndrangheta da Aosta a Crotone : maxi blitz anti 'ndrangheta dei Carabinieri in tutta Italia. I militari del Comando provinciale di Milano, nelle province di Milano, Varese, Cosenza, Crotone, Firenze, Udine, Ancona, Aosta e Novara hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 34 persone (32 italiani, un marocchino ed una romena), di cui 27 in carcere e 7 agli arresti domiciliari, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo ...

Roma - blitz contro la 'ndrangheta : Maxi sequestro da 120 milioni di euro : Nell'operazione sono stati impiegati oltre 250 poliziotti. Tra i beni confiscati figurano 173 immobili tra la Capitale e altre città

Blitz contro la ndrangheta a Roma - Maxi sequestro da 120 milioni : maxi sequestro da parte dei poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Roma, per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro, nei confronti di esponenti di spicco della criminalità organizzata calabrese radicata a Roma e provincia già dagli anni ’80. Tra i beni sequestrati 173 immobili tra Roma, Rignano Flaminio, Morlupo, Campagnano Romano, Grottaferrata e altre province italiane.Tra i nomi degli ...

Blitz contro la 'ndrangheta a Roma : Maxi-sequestro di beni : Sono stati sequestrati beni per un valore di oltre 120 milioni di euro a esponenti della criminalità organizzata calabrese radicata a Roma. L'operazione, eseguita dalla Polizia di Stato (divisione anticrimine della Questura di Roma), è in corso dalle prime ore di questa mattina. Tra i nomi degli 'ndranghetisti ci sono Scriva, Morabito, Mollica, Velonà e Ligato.

Maxi blitz a Napoli - ecco i nomi di tutti gli arrestati : le mani della camorra sull'ospedale San Giovanni Bosco : Restituisce un quadro allarmante del livello criminale napoletano, lontano dalla «polverizzazione» degli anni scorsi ma caratterizzato «da una sofisticata regia mafiosa»:...