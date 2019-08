Kylie Jenner ha condiviso una foto di Stormi imbronciata che è un total mood

Jordyn Woods spera ancora di recuperare l’amicizia con Kylie Jenner : La ex BFF è tornata a parlare dello scandalo Tristan Thompson The post Jordyn Woods spera ancora di recuperare l’amicizia con Kylie Jenner appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner - Photoshop coordinato : Photoshop, famosi fotoritocchi Alessia MarcuzziAlessia MarcuzziChiara NastiElisabetta CanalisWanda NaraDavid Beckham Kylie JennerKhloé KardashianPhotoshop, famosi fotoritocchi Kourtney KardashianWanda NaraScott MorrisonBelén RodriguezBelén RodríguezKim KardashianCristiano MalgioglioThe ApprenticeMatteo SalviniValeria MariniFabrizio CoronaElisabetta GregoraciChiara FerragniPhotoshop, famosi fotoritocchi Kendall Jenner Naomi CampbellKim Kardashian ...

Kylie Jenner ha ufficialmente smesso di seguire Jordyn Woods su Instagram : A distanza di cinque mesi dallo scandalo Tristan Thompson The post Kylie Jenner ha ufficialmente smesso di seguire Jordyn Woods su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Le nuove foto di Stormi pubblicate da Kylie Jenner fanno venire la “febbre da bambino” ad Hailey Bieber : Un brutto caso di "baby fever" The post Le nuove foto di Stormi pubblicate da Kylie Jenner fanno venire la “febbre da bambino” ad Hailey Bieber appeared first on News Mtv Italia.

I divi più pagati su Instagram : a vincere è Kylie Jenner - in Italia comandano i Ferragnez e Vacchi : Una delle domande più frequenti riguarda il compenso che ogni star percepisce per i post pubblicati sul suo profilo Instagram che, da anni ormai, è diventato uno dei social network più utilizzati al mondo, sul quale è semplice sponsorizzare qualsiasi cosa si voglia. Ebbene Hopper HQ, un programma adibito alla pubblicazione delle foto su Instagram, ha stilato una lista con la quale rende noti i nomi dei divi più pagati per la loro ...

Kylie Jenner guida la classifica dei divi più pagati su Instagram - la Top10 - video : Quanto si può guadagnare da un singolo post Instagram? Se siete Kylie Jenner, sorellina di Kim Kardashian, 1 milione di euro. Esatto. Un milione di euro a foto pubblicata, grazie ai 140 milioni di follower che la seguono quotidianamente. Kylie Jenner si conferma diva più pagata sul celebre social network, secondo la Instagram Rich List 2019 redatta da Hopper HQ,Numeri mostruosi, che vedono Ariana Grande in seconda posizione. La cantante guadagna ...

Kylie Jenner reinventa il concetto di «vacation mode» su Instagram : Le vacanze iniziano non appena fai scattare il messaggio 'out od office': è quello il momento in cui entri nel 'vacation mode'. Che in casa di Kylie Jenner è ultra glamour e intrinsecamente sexy. La villa è da sogno. Le palme, i dettagli architettonici, il mare, il tramonto fanno parte del sogno a occhi aperti insito in ogni vacanza. Un costume trompe-l-oeil, una cavalcata in riva al mare in stile amazzone e ...

Un altro Photoshop Fail per Kylie Jenner : ha fatto sparire un pezzo di coscia alla nuova BFF : Beccata The post Un altro Photoshop Fail per Kylie Jenner: ha fatto sparire un pezzo di coscia alla nuova BFF appeared first on News Mtv Italia.

A quanto pare - Kylie Jenner e Travis Scott stanno “provando” ad avere un secondo figlio : Un fratellino o una sorellina per Stormi The post A quanto pare, Kylie Jenner e Travis Scott stanno “provando” ad avere un secondo figlio appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner ha spiegato perché il dramma con Jordyn Woods “doveva succedere” : La BFF era stata travolta da uno scandalo lo scorso febbraio The post Kylie Jenner ha spiegato perché il dramma con Jordyn Woods “doveva succedere” appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner posa completamente nuda durante una vacanza tra ragazze : Super hot The post Kylie Jenner posa completamente nuda durante una vacanza tra ragazze appeared first on News Mtv Italia.

Kylie Jenner - le vacanze con le amiche sono a bordo di un jet privato personalizzato - : Francesca Galici Se avere un aereo privato può essere considerato un lusso, averlo personalizzato lo è certamente di più ma per Kylie Jenner, la più giovane miliardaria self-made, nulla sembra essere impossibile sono pochi quelli che si possono permettere un jet privato, ancora meno sono quelli che se lo possono permettere completamente customizzato. Tra questi c'è Kylie Jenner, una delle influencer e modelle più amate e seguite dei ...

Taylor Swift la più pagata al mondo per Forbes : seguono Kylie Jenner - Kanye West e Lionel Messi : Come ogni anno, l’influente testata americana Forbes ha stilato la consueta classifica delle celebrità più pagate e, stavolta, a dominarla c’è la popstar americana Taylor Swift: la cantante ha incassato 266,1 milioni di dollari nel 2018 grazie al suo tour promozionale negli stadi durato per diversi mesi dell’anno, come riporta anche Repubblica. La Swift ha peraltro ricominciato alla grande anche nel 2019, in cui avrebbe già ...

Kylie Jenner incinta? Gli haters l'accusano di essere una pessima sorella : Compleanno rovinato per Khloé Kardashian che si è vista rubare la scena dalla sorella Kylie Jenner che non si è trattenuta dal rivelare di essere di nuovo incinta col risultato di guadagnarsi tutta l'attenzione di social, stampa e fan, rubandoli alla festeggiata. Secondo il "Daily Mail" che ha pubblicato il video incriminato e adesso non più reperibile su Instagram, Kylie Jenner sarebbe nuovamente incinta e aspetterebbe il suo ...