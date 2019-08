Ivana Spagna choc a Io e te | Ho tentato il suicidio | mi ha salvata la gatta

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 1 agosto 2019) La cantante di Gente come noi ha confidato di essere giunta al punto di tentare il, Nel corso della nuova diretta di Io e te, il programma condotto da Pierluigi Diaco in collaborazione con Sandra Milo e Valeria Graci, non sono mancati colpi di scena e momenti di commozione. In qualità di ospite, nel salottino del talk-show di Rai 1, si è presentata, che si è concessa ad un'intervista esclusiva. "Quando è morta mia madre hoil", è la confessionerilasciata dall'artistain tv.La cantante di Gente come noi ha palesato di non aver avuto tempo né modo di metabolizzare bene il momento della perdita della sua mamma e di aver fatto i conti con un profondo senso di smarrimento e solitudine. "Quando sto male mi nascondo perché non voglio che la mia sofferenza pesi sugli altri", ha aggiunto la cantante.

