Ferie in vista? Ecco come staccare la spina

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Durante l’estate, i luoghi di lavoro si dividono tra coloro che non vedono l’ora di mettere l’’out of office’ e coloro che vanno nel panico al pensiero di allontanarsi dal proprio desk per più di due o tre giorni. Concedersi una vera vacanza nel periodo estivo, staccando realmente lae dimenticando per un po’ i problemi lavorativi è fondamentale per ricaricare le batterie e rientrare al lavoro con rinnovato entusiasmo. Non ci sono eccezioni a questa regola, indipendentemente dalla propria seniority. “Non è certo una coincidenza che il benessere dei dipendenti sia diventato un tema sempre più importante negli ultimi anni. Le aziende più all’avanguardia, ad esempio quelle del settore tecnologicoeBay e Google, hanno compreso per prime l’impatto positivo che il wellbeing può avere sulla creatività, sulla produttività e, conseguentemente, sul profitto“, afferma ...

DigiglioMichele : Buon Primo Agosto amici ?? anche se siamo in ferie , non perdiamo mai di vista il lavoro e la nostra passione ??...… - scorpionalfa72 : RT @alycecappellaio: Ho gli occhi stanchi, il viso tirato, il sorriso un po’ spento, ma tra un po’ inizio le ferie e il sorriso me lo vado… - Alexia30559 : RT @alycecappellaio: Ho gli occhi stanchi, il viso tirato, il sorriso un po’ spento, ma tra un po’ inizio le ferie e il sorriso me lo vado… -