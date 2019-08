Epic Games offline | ecco Fortnite Stagione 10 Aggiornamento server | le novità

Fortnite Stagione 10 : Epic Games pubblica una nuova immagine : Durante il torneo Fortnite World Cup, Epic Games ha mostrato al mondo la prima immagine dedicata alla Stagione 10 in arrivo questa settimana.Nella giornata di oggi Epic ha deciso di mostrare attraverso Twitter una nuova immagine. In questo caso si vede un Mech gigante, il che significa che i robottoni potrebbero arrivare con la prossima Stagione. Inoltre potremo aspettarci nuove immagini tra domani e dopodomani, in attesa proprio della Stagione ...

Alan Wake e For Honor saranno disponibili gratuitamente su Epic Games Store ad agosto : E' stato da poco confermato che For Honor ed Alan Wake saranno disponibili gratuitamente dal mese di agosto tramite Epic Games Store, precisamente dal 2 agosto al 9 dello stesso mese.Al momento i due giochi disponibili sono Moonlighter e This War of Mine (che tra l'altro riceverà il suo ultimo DLC il prossimo mese). Questo fa pensare che Epic stia in qualche modo pensando di ampliare l'offerta dei suoi giochi gratis, che passerebbe quindi da ...

MechWarrior 5 : Mercenaries è stato posticipato a dicembre e sarà un'esclusiva Epic Games Store : L'uscita di MechWarrior 5: Mercenaries, gioco di simulazione di combattimento a giocatore singolo in sviluppo da Piranha Games è stata posticipata ancora una volta. Il titolo sarebbe dovuto uscire a settembre su PC, ma secondo quanto scritto dal team sul sito ufficiale, MechWarrior 5 sarà disponibile a partire dal 10 dicembre.Inoltre il gioco sarà un'esclusiva di Epic Games Store per un anno. I fan che non saranno d'accordo con questa presa di ...

Epic Games Store ha cominciato a supportare il salvataggio in cloud : Epic sta finalmente iniziando a introdurre una funzionalità che i giocatori stavano aspettando, ovvero i salvataggi in cloud. Recentemente un giocatore ha notato nelle impostazioni di Moonlighter (gioco attualmente gratuito sullo Store) questa funzionalità. Il boss di Epic, Tim Sweeney, ha confermato la notizia, annunciando che il cloud save sarebbe stato reso disponibile per ora solo su alcuni giochi.Un altro utente di Reddit ha scoperto che ...

Moonlighter e This War of Mine disponibili gratuitamente su Epic Games Store : Puntuale come un orologio svizzero, Epic Games Store ha reso disponibile gratuitamente il duo Moonlighter\This War of Mine e come vuole la tradizione, ha già annunciato il prossimo gioco che nei prossimi giorni prenderà il loro posto. I due titoli potranno essere scaricati gratuitamente da oggi fino al due agosto.Di seguito vi riportiamo le descrizioni dei due titoli:"In This War Of Mine non giochi nel ruolo di un soldato d'élite, ma piuttosto ...

PUBG e Fortnite possono convivere tranquillamente ora che PUBG Corp. ed Epic Games sono diventati amici : Lo sviluppatore di PlayerUnknown's Battleground ha dichiarato di essere in buoni rapporti ora con i creatori di Fortnite, ovvero Epic Games.Ai tempi in cui PUBG era il re dei Battle Royale, Epic Games aveva deciso di rendere Fortnite da gioco PvE a PvP, diventandone così il diretto concorrente. All'epoca le tensioni tra i due studi aumentarono ed in seguito PUBG Corp. decise di far causa ad Epic proprio per le somiglianze tra i due titoli. La ...

Il paradosso della versione PC di Tetris Effect VR? Un'esclusiva Epic Games Store che in molti casi ha bisogno di Steam per funzionare : La "battaglia" tra Epic Games Store e Steam continua anche e soprattutto a suon di esclusive per Epic ma ci sono delle situazioni che per certi versi sembrano paradossali e che un utente ha efficacemente descritto con una semplice frase: "tutto questo è sia triste che divertente".Tetris Effect è sbarcato su PC ed è Un'esclusiva Epic Games Store ma nel caso in cui debba sfruttare SteamVR il titolo richiede Steam per essere effettivamente ...

Beyond : Two Souls è disponibile da oggi anche su Epic Games Store : Beyond: Two Souls, l'avventura interattiva pubblicata a suo tempo in esclusiva PS4\PS3 è disponibile da oggi anche su Epic Games Store, la stessa sorte è toccata ad Heavy Rain qualche tempo fa.Ecco le parole del Director David Cage durante una conferenza:"Beyond: Two Souls è una storia molto personale per me, ho voluto creare una storia all'interno della vita di un personaggio, dando la possibilità di scoprire Jodie Holmes dalla sua vita a ...

Tutto pronto per Fortnite World Cup : come collegare l’account Epic Games a YouTube per premi gratis : La Fortnite World Cup è pronta a catturare l'attenzione di tutti i fan dell'ormai celebre Battaglia Reale a marchio Epic Games. Nato come un banale shooter costruttivo con elementi da tower defense, il titolo dagli stessi autori di Gears of War e Unreal Tournament ha saputo evolversi e sperimentare una strada diversa, esibendosi in diverse stagioni - ora siamo in attesa della decima, al via ad agosto - e puntando pure sul gaming competitivo. ...

Moonlighter e This War of Mine saranno disponibili gratuitamente su Epic Games Store la prossima settimana : Anche se Limbo di Playdead è attualmente l'ultimo gioco per PC gratuito su Epic Games Store, la prossima settimana arriveranno due giochi gratuiti. Si tratta di Moonlighter e This War of Mine, che saranno gratis il ​​25 luglio tramite il negozio. Moonlighter di Digital Sun combina l'esplorazione di dungeon in stile Zelda con grafica pixel e vendita di oggetti. Nei dungeon combatterete contro tutti i tipi di nemici, potrete ...

Limbo disponibile gratuitamente da oggi su Epic Games Store : L'acclamato Limbo di Playdead, sviluppatori anche di Inside, è ora disponibile gratuitamente su Epic Games Store.Il gioco, quindi, rientra nelle offerte del negozio di Epic. Il download di Limbo sarà reso disponibile entro la giornata di oggi, ma fate attenzione, perché Il titolo sarà disponibile per un periodo di tempo limitato, ovvero fino al 25 luglio.Per chi non lo sapesse, Limbo è un gioco che unisce un gameplay abbastanza immediato con ...

Epic Games Store : secondo Rebellion è stato fatto un buon lavoro sul fronte esclusive : Epic Games ha fin da subito attuato una strategia improntata sulla esclusive, e anche Jason Kingsley di Rebellion si è complimentato con lo Store online proprio per gli investimenti compiuti in questa direzione.Come possiamo vedere infatti, lo sviluppatore ha deciso di portare Zombie Arms 4 sulla piattaforma di Epic, ed al Develop: Brighton 2019 ha spiegato come mai ha intrapreso questa decisione: "In generale penso che preferirei non realizzare ...

Torchlight disponibile gratuitamente su Epic Games Store : Torchlight è il nuovo gioco gratuito proposto da Epic Games Store. I giocatori possono ora procedere al download dell'apprezzato titolo.Il gioco di ruolo hack-and-slash del 2009 segue Overcooked come gioco gratuito settimanale. Torchlight sarà disponibile fino al 18 luglio.I dungeon generati proceduralmente di Torchlight hanno attirato molta attenzione quando il titolo è stato lanciato dieci anni fa. È stato seguito da Torchlight 2 nel 2012. ...

Overcooked! è il nuovo titolo gratuito dell'Epic Games Store : Come ogni settimana, oggi siamo qui a parlarvi del nuovo titolo che gli utenti potranno riscattare gratuitamente dal controverso Epic Games Store. Inoltre abbiamo già il nome del suo successore.Come riporta Gamingbolt, il titolo di questa settimana è il frenetico Overcooked!, titolo culinario in cui dovrete servire i più svariati piatti ad orde di clienti affamati, si può giocare da uno a quattro giocatori."Overcooked è un caotico gioco di ...