Casting per Italia' s Got Talent e per un video musicale

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 1 agosto 2019) Sono state fissate nuove date diper la nuova edizione di's Got, programma di notevole successo in onda su TV8. Sono inoltre ancora aperte le selezioni per la realizzazione di undi un'artistana emergente.'s GotSono state fissate delle nuove selezioni per il noto programma's Got, in onda sul canale TV8 della piattaforma SKY e prodotto da FremantleMedia. Iin questione si svolgeranno ad Avellino, dal 6 all'8 settembre presso il Teatro 'Carlo Gesualdo', a Milano, dal 16 al 18 sempre dello stesso mese presso il Teatro Arcimboldi, a Vicenza, il 30 settembre e l'1 e il 2 di ottobre al Teatro Comunale. Per la nuova edizione della trasmissione, che dovrebbe andare in onda in prima serata nel corso della primavera del prossimo anno, sono stati confermati sia la conduttrice, Lodovica Comello, e tre dei ...

GUCCYBABY : Mi confermate che pure voi partite per le vacanze che sembrate la Venere di Botticelli e tornare pronte per fare i… - provinicasting : Casting ballerini e ballerine per videoclip di artista italiana emergente - provinicasting : Nuove date casting per 'Italia's Got Talent' su Sky - Edizione 2020 senza Claudio Bisio -