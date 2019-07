Tuffi | Europei 2019 | programma | orari e tv Il calendario e le date

Fonte : oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il mondo deinon va di certo in vacanza. Dopo i Mondialidi Gwangju (Corea del Sud), è la volta deglidi specialità a Kiev (Ucraina), dal 5 all’11 agosto. Una manifestazione che deve essere di riscatto per l’Italia, che ha terminato senza medaglie la rassegna iridata. Figure di riferimento del clan azzurro saranno Elena Bertocchi e Giovanni Tocci, deludenti per varie ragioni in Asia. Il cosentino ha commesso troppi errori e non ha confermato il bronzo dal metro di due anni fa a Budapest, mentre la lombarda è apparsa in ritardo di condizione per via di alcuni problemi fisici nell’annata. Da osservare con attenzione, poi, la giovane Chiara Pellacani che, dopo aver mancato la finale dai 3 metri in Asia, vuol trovare nella competizione continentale soddisfazione. Inoltre, attenzione alla gara dalla piattaforma con Noemi Batki. La nostra portacolori, ...

