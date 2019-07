Terremoto in Grecia | la scossa di magnitudo 5 2 con epicentro vicino a Malevizi

Terremoto - forti scosse nel Mediterraneo : paura in Grecia e Albania - avvertite anche in Italia [LIVE] : forti scosse di Terremoto stanno caratterizzando queste ultime ore di Luglio nel Mediterraneo centrale: stamattina presto, alle 06:40, una scossa di magnitudo 5.1 ha colpito l’isola di Creta, in Grecia. Pochi minuti fa, alle 16.21, un’altra scossa di magnitudo 4.5 ha colpito l’Albania sud/orientale, al confine con la Grecia, con epicentro nella pittoresca città montana di Corizza. Entrambe le scosse sono state avvertite in ...

Terremoto oggi a Creta : scossa M 5.3 su isola/ Ingv - ancora panico sisma in Grecia : Terremoto a Creta, oggi scossa M 5.3 Richter sull'isola greca: Ingv, dati e epicentro. Non finisce più l'estate da incubo per la Grecia

Grecia - scossa di Terremoto a Creta : 8.40 Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata registrata alle 7.40 ora locale (le 6.40 in italia) sulla costa centrosettentrionale dell'isola greca di Creta. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 75 km di profondità e epicentro vicino a Malevizi. Non si hanno al momento notizie di eventuali danni a persone o cose.

Terremoto a Creta - una scossa di magnitudo 5.2 sveglia la Grecia : scossa di magnitudo 5.2 sull'isola greca di Creta, registrata a 71 chilometri di profondità ed epicentro vicino Malevizi. Paura tra turisti, molti dei quali italiani, e residenti che si sono riversati in strada. Al momento non si registrano danni a cose o persone.Continua a leggere

Terremoto a Creta in Grecia : scossa di magnitudo 5.2 : Terremoto in Grecia. La scossa di magnitudo 5.2 è avvenuta sulle coste dell'isola di Creta. Il sisma registrato alle 6,40 dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia...

Terremoto ultime notizie fortissima scossa in Grecia - trema la terra Creta : Una fortissima scossa di Terremoto è stata segnalata in Grecia dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 5.2, si è verificata a una profondità di 70 chilometri dalla crosta terrestre. L’evento sismico è avvenuto alle 6,40 ore italiane, 7,40 ore locali. Al momento non si hanno notizie su danni a cose o a persone. Si attendono nelle prossime ore aggiornamenti. La Grecia è una nazione ad ...

Forte scossa di Terremoto in Grecia - paura a Creta [LIVE] : Un terremoto magnitudo mb 5.2 si è verificato a Creta alle 06:40:03 ora italiana (07:40:03 ora locale) ad una profondità di 71 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Forte scossa di terremoto in Grecia, paura a Creta [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto ad Atene - scossa di 4.6 : paura per i turisti in Grecia : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 si è verificata a 24 chilometri a nordest di Atene. Lo riferisce l'osservatorio europeo Csem. L'epicentro è stato individuato a 7...

Terremoto in Grecia - nuova forte scossa ad Atene : Una nuova forte scossa di Terremoto ha colpito oggi pomerigigo la capitale della Grecia, Atene. La scossa, di magnitudo 4.2, s’è verificata pochi minuti fa, alle 18:09, con epicentro a Magoula, pochi chilometri a nord/ovest dal centro cittadino, nella stessa area colpita lo scorso 19 Luglio dal Terremoto di magnitudo 5.1 che aveva mandato nel caos la città ellenica. Stavolta, fortunatamente, la scossa è stata più lieve ma comunque ...

Terremoto nel Mar Ionio - tra Calabria e Grecia [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.7 si è verificato nel Mar Ionio Settentrionale, tra le coste della Calabria e della Grecia, alle 06:07:53, ad una profondità di 19 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto nel Mar Ionio, tra Calabria e Grecia [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto GRECIA/ "Pochi danni - il vero sisma? I soldi che non abbiamo…" : TERREMOTO ad Atene, ma fortunatamente non ci sono vittime e nessun danno serio. I veri problemi vengono ancora dall'economia

Terremoto in Grecia - scossa di 5.3 ad Atene : panico - gente in strada e blackout. «Gli oggetti tremano» VIDEO : Una forte scossa di Terremoto ha colpito poco dopo le 13 ora italiana Atene e tutta l'Attica, causando panico tra residenti e turisti che si sono riversati nelle strade ma nessun ferito grave,...

C’è stato un Terremoto di magnitudo 5 - 3 vicino ad Atene - in Grecia : Poco dopo mezzogiorno (ora italiana) c’è stato un terremoto di magnitudo 5,3 vicino ad Atene, in Grecia: l’epicentro è stato a Magoula, una ventina di chilometri a nord ovest della capitale, e l’ipocentro è stato a 10 chilometri di profondità. Non

Terremoto Grecia : persone bloccate in ascensore e blackout - tanta paura ad Atene [VIDEO] : tanta paura oggi in Grecia, e soprattutto ad Atene, per la forte scossa di Terremoto (magnitudo 5 secondo l’INGV) che si è verificata alle 13:13 ora italiana: al momento non ci sono notizie di feriti o danni. Sono state registrate interruzioni della corrente elettrica e i vigili del fuoco hanno raccontato di aver ricevuto diverse chiamate da persone che erano rimaste intrappolate in ascensore. Parzialmente fuori uso anche la rete ...