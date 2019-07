Pericolosissimo criminale rapisce una ragazza e la porta a casa sua per annegarla | lei

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Unmolto pericoloso martedì scorso ha rapito unae poi l’hata asua. Il suo obbiettivo erain una vasca piena di acqua. Ladi 27 anni, una triatleta professionista austriaca, Nathalie Birl,i è riuscita, però, a farla franca. Laracconta così: “Quando ho ripreso conoscenza, ero nuda e legata in una poltrona in una vecchia”, dopo di che il suo rapitore ha provato adnella vasca di acqua. Lei però ha avuto un’idea: ha iniziato a fargli tantissimi complimenti per le orchidee che aveva l’uomo nel suo giardino. A quel punto, evidentemente ha toccato il lato debole del rapitore che ha iniziato a spiegarle tutti i segreti del giardinaggio. Dopo aver tanto parlato lui ha deciso di riaccompagnare laa bordo della sua bicicletta.