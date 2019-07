Otto ore di battaglia sulla riforma della giustizia che passa salvo intese

Otto ore di battaglia sulla giustizia. Scontro sulla prescrizione : Sono le dieci di sera quando nelle stanze di palazzo Chigi arriva lo “spuntino”. Sui carrelli ci sono tramezzini, acqua e qualcos’altro per rifocillarsi. Il Consiglio dei ministri, iniziato dopo le 16, con oltre un’ora di ritardo, si ferma per la seconda volta. I partecipanti ne approfittano per andare in bagno. Una pausa di pochi minuti. Nulla rispetto a quella ben più lunga durante la quale è andato in ...

UeD - Sonia Lorenzini si sfoga : “Cacciata da una signora” - ma è lei sOtto accusa : Uomini e Donne, Sonia Lorenzini protagonista di uno spiacevole episodio: il racconto dell’ex tronista Spiacevole episodio per Sonia Lorenzini di Uomini e Donne. L’ex tronista è stata infatti mandata via, pare in malo modo, da un santuario. Lei si trovava lì per scattare delle foto, perché, ha spiegato, il posto è davvero molto bello. Non […] L'articolo UeD, Sonia Lorenzini si sfoga: “Cacciata da una signora”, ma è ...

Caduta Libera - Gerry Scotti sOtto accusa. Piovono pesanti accuse contro il conduttore : Gerry Scotti nella bufera. Il conduttore è finito sotto accusa. Il programma che conduce, Caduta Libera, continua ad andare in onda per la gioia dei telespettatori. Lo fa in versione Splash, cioè estiva. Ed è proprio a causa della trasmissione che il conduttore è stato preso di mira dagli haters. Perché? Gerry Scotti è accusato di non essere più imparziale come era un tempo. I detrattori sostengono infatti che Gerry commetta irregolarità nel ...

La DOttoressa Schiacciabrufoli : quanto costa una visita dalla dOttoressa Pimple Popper di Real Time : Tutti la conoscono come la dottoressa Schiacciabrufoli ma il suo vero nome è Sandra Lee, e la sua specializzazione è la dermatologia. Stiamo parlando della famosa dottoressa Pimple Popper di Real Time che, con il programma omonimo Dr Pimple Popper - La dottoressa Schiacciabrufoli, è diventata una delle protagoniste del canale 31 del digitale terrestre anche grazie ad un format, edito da TLC, che pare proprio attirare l'interesse di molti ...

Valerio Annovazzi - dopo due infarti il muratore 61enne sale sulla vetta di un Ottomila (senza ossigeno) : Due infarti, qualche problema alle mani ma con la voglia di non mollare nemmeno un centimetro nel lungo percorso che la vita ci offre. E’ una bella storia quella di Valerio Annovazzi, l’alpinista ed ex muratore che ha 61 anni ha messo a segno un’altra bella sfida: il quarto “Ottomila” in Pakistan sulla vetta del Broad Peak, la 12esima montagna più alta del mondo nota come K3. Un gran bella soddisfazione dopo il successo dello ...

Direttore d'orchestra perseguitato dalla cantante lirica : "Vivo sOtto scorta" : Una storia di musica e attenzioni non gradite. Il compositore e Direttore d’orchestra Sesto Quatrini, 35 anni, ha dichiarato al Corriere della Sera di essere perseguitato dalla 29enne giapponese Aiko Miyamoto, cantante lirica conosciuta lo scorso anno al Festival della Valle d’Itria. A seguito di quell’avvicinamento alla rassegna musicale, per il Maestro è cominciato l’incubo dal quale non si è ...

Bendato in caserma - indagato il carabiniere : è un sOttoufficiale. Caccia anche all'autore della foto : Il carabiniere che ha Bendato uno dei due americani arrestati per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega è stato indagato per abuso di autorità e di mezzi di...

Incidente Futa - scooter finisce sOtto autobus : muore papà di tre bimbi mentre torna da lavoro : Incidente mortale ieri pomeriggio nel territorio di Monghidoro, in provincia di Bologna, sulla Futa dove un papà di 3 bimbi di 48 anni è finito con lo scooter sotto una corriere Tper ed è morto sul colpo. Stava tornando dal lavoro. Disagi anche al traffico, con la strada che è rimasta per ore per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi del caso.Continua a leggere

Bimbo di 2 anni trovato morto in un van nel parcheggio dell’asilo : “Lasciato ore sOtto al sole” : Un Bimbo di 2 anni è stato trovato morto nel retro di un furgone parcheggiato di fronte ad un asilo nido ad Oakland Park, in Florida: il piccolo sarebbe stato ucciso da un colpo di calore, dopo essere rimasto per ore sotto al sole cocente, ma indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di quanto successo. È il 24esimo decesso del genere negli Stati Uniti nel 2019.

Siccità in Svizzera : sOtto pressione gli alberi delle foreste - preoccupa l’avanzata del bostrico : L’attuale situazione climatica in Svizzera, caratterizzata da caldo e Siccità, non è ancora a livelli allarmanti, ma preoccupa l’avanzata del bostrico, insetto che prospera in queste condizioni: “Al momento nell’insieme dell’Altopiano e del Giura la Siccità non è drammatica“, ha precisato Reinhard Lässig, dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), interpellato ...

Il dOttore Iemmolo - morto un mese dopo l'incidente avvenuto a Modica : E' morto ad un mese esatto dal terribile incidente il medico chirurgo dell'Ospedale Maggiore di Modica Piero Iemmolo, aveva 55 anni

Francoforte - muore bimbo di Otto anni spinto da un uomo sOtto un treno : La tragedia si è consumata questo lunedì 29 luglio, a Francoforte. Un bambino ha perso la vita sotto le rotaie di un treno ad alta velocità. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che il piccolo sia stato spinto da un uomo, già arrestato dalle Forze dell'Ordine. Il tragico incidente alla stazione tedesca Un uomo di circa 40 anni è stato fermato dalla Polizia di Francoforte, con l'accusa di aver spinto sul binario 7 una madre con il suo bambino. ...

MotoGp - Quartararo lancia il guanto di sfida a Valentino Rossi : il francese ‘dichiara guerra’ al DOttore : Il pilota francese ha fatto un bilancio della prima parte di stagione, soffermandosi poi anche sul rapporto con Valentino Rossi Un inizio di stagione da urlo per Fabio Quartararo che, al suo primo Mondiale di MotoGp, sta bruciando le tappe. Tre pole position, due podi e il record di pilota più giovane ad ottenere il miglior tempo in qualifica: niente male per un ragazzo affacciatosi quest’anno per la prima volta in classe ...

Muore bimbo di 8 anni spinto sOtto un treno a Francoforte : È un quarantenne di origine africana, probabilmente dall’Eritrea, l’uomo che è stato arrestato con il sospetto di aver spinto un bimbo di 8 anni, che è morto, e la sua mamma sotto i binari di un treno ad alta velocità alla stazione di Francoforte. Lo riferisce la Bild, aggiungendo che è in corso l’interrogatorio dell’uomo; non si capiscono i motivi della sua azione, anche perché ...