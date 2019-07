Fonte : ilpost

(Di mercoledì 31 luglio 2019)haladiperneioccupati della Cisgiordania, sotto il suo controllo, e di 700 appartamenti per palestinesi. La decisione sullee – illegali secondo il diritto internazionale – estende ulteriormente

cicciopuz : RT @ilpost: Israele ha approvato la costruzione di almeno 6mila nuove case per coloni nei territori occupati della Cisgiordania e di 700 ap… - franselkie : #Israele ha approvato la costruzione di almeno 6mila nuove case per coloni nei territori occupati della… - ilpost : Israele ha approvato la costruzione di almeno 6mila nuove case per coloni nei territori occupati della Cisgiordania… -