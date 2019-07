Gruppo FCA - Trimestre in crescita grazie al Nord America

Gruppo FCA - A Mirafiori nasce la nuova linea per la Fiat 500 elettrica : Per iniziare la costruzione di un edificio si posa la prima pietra. Per iniziare la costruzione di una nuova linea di produzione auto, si posa un robot. Della Comau, in questo caso, visto che ci troviamo a Mirafiori, lo storico stabilimento Fiat (lazienda di robotica è parte del Gruppo FCA). Questa cerimonia, dallinequivocabile valore simbolico, anche per la data scelta, l'11 luglio, 120 anniversario della nascita della Fiat, rappresenta il ...

Mercato auto - giugno in rosso. Gruppo FCA -11% : Resta in contrazione il Mercato dell'auto in Italia, con un calo delle immatricolazioni nel mese di giugno del 2,1% rispetto a un anno fa. Sono state 171.626 le nuove...

Gruppo FCA - Confermati i 5 miliardi di investimenti per l'Italia : La trattativa tra la Fiat Chrysler Automobiles e la Renault è completamente chiusa. A riferirlo sono stati il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Chiara Appendino, sulla base di quanto affermato da Pietro Gorlier, responsabile dell'area Emea del Gruppo italo-americano, nel corso di un incontro sul piano di investimenti da 5 miliardi di euro per gli stabilimenti italiani.Tutto fermo. Gorlier ha dunque ...

Fca sigla accordo con Enel x e Gruppo Engie per la mobilita' elettrica : Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha siglato due accordi per lo sviluppo di nuove soluzioni dedicate alla mobilità elettrica

Gruppo FCA - Nuove partnership con Enel X ed Engie : La Fiat Chrysler Automobiles ha siglato due accordi di collaborazione con le società energetiche Enel X ed Engie. Le partnership prevedono, nello specifico, lo sviluppo di Nuove soluzioni per la mobilità elettrica volte a sostenere la produzione e la commercializzazione dei modelli ibridi plug-in e a batteria previsti nel piano industriale del Gruppo automobilistico per il 2018-2022. Si inizia dai concessionari. I due accordi prevedono una ...

Gruppo FCA - Con Aurora per la guida autonoma : ll Gruppo FCA ha stretto un accordo con la startup Aurora per collaborare allo sviluppo di una piattaforma di guida autonoma dedicata ai veicoli commerciali. I dettagli finanziari della collaborazione non sono notiAurora e FCA già impegnate in progetti di guida autonoma. Per entrambe le parti si tratta di un allargamento delle attività già in corso: Aurora vanta collaborazioni con la Volkswagen, la Hyundai e la Byton, oltre a finanziamenti per ...

Motori – Mancata fusione FCA-Renault : ecco l’ultimo comunicato del Gruppo francese : Il Gruppo Renault rilascia un comunicato stampa ufficiale che comunica il rammarico per il mancato accordo con FCA Il Gruppo Renault esprime il suo rammarico per non poter approfondire la proposta di FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Siamo grati a Nissan per l’approccio costruttivo adottato e desideriamo ringraziare FCA per gli sforzi compiuti nonché i membri del Consiglio di Amministrazione di Renault per la fiducia. Riteniamo che questa ...

FCA - Il capo delle vendite Usa denuncia il Gruppo : Reid Bigland, responsabile commerciale per gli Stati Uniti della Fiat Chrysler Automobiles, ha depositato una denuncia contro il gruppo automobilistico per il trattamento ricevuto nel corso dell'indagine avviata dalle autorità federali statunitensi sul caso delle vendite gonfiate. Bigland, in particolare, ha accusato la FCA di averlo trasformato in un capro espiatorio per le pratiche commerciali al centro dell'indagine.Le accuse di vendetta ...

Nozze saltate. Fca ha ritirato la sua proposta di fusione con il Gruppo Renault : Saltano le Nozze automobilistiche dell’anno. Fca ha ritirato “con effetto immediato” la sua proposta di fusione con il gruppo Renault.

Fca-Renault - ancora un rinvio. Il cda del Gruppo francese non decide sulla proposta di fusione : Dopo una riunione del consiglio di amministrazione durata circa sei ore, il gruppo automobilistico francese ha fatto sapere che il board «non è stato in grado di prendere una decisione a causa della richiesta manifestata dai rappresentanti dello Stato francese di posticipare il voto a un altro consiglio»...

Fca-Renault - verso il terzo Gruppo mondiale auto. Bene i mercati : Con una stringata comunicazione il cda di Renault ha detto un primo si' alla proposta di fusione paritetica avanzata lunedi' scorso da Fca. "Il Consiglio ha deciso di studiare con interesse l'opportunita' di una combinazione e di approfondire le discussioni su questo tema", spiegano in maniera ufficiale da Boulogne-Billancourt, quartier generale della casa della losanga, il cui cda si vedra' di nuovo oggi "a fine giornata". La notizia era stata ...