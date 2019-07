Fecondazione assistita | sviluppata tecnica per identificare gli ovociti più sani

Maria Monsè ricorrerò alla Fecondazione assistita per avere un’altro figlio : Al settimanale “Grand Hotel” Maria Monsè durante l’intervista ha confessato il sogno di diventare mamma per la seconda volta. La showgirl è diventata l’idolo del web per i suoi siparietti assieme all’adorata Perla Maria è disposta a ricorrere anche alla procreazione assistita per donare, alla figlia, un fratellino o una sorellina: “Lo sa soltanto il cielo quanto mio marito e io abbiamo provato ad avere un altro figlio in ...

Natalie Imbruglia è incinta - sarà mamma per la prima volta con la Fecondazione assistita : La cantante australiana ha svelato un doppio, lietissimo, annuncio: l'uscita del suo nuovo disco e la nascita del primo figlio. A 44 anni, diventerà mamma grazie alla fecondazione in vitro e un donatore di seme: "Quelli di voi che mi conoscono sanno che è qualcosa che desideravo da molto tempo".Continua a leggere

Fecondazione assistita - la Consulta : “Non illegittimo il divieto per le coppie gay” : La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Bolzano sulla legge 40 là dove vieta alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. La Consulta ha ritenuto che le disposizioni censurate non siano in contrasto con i principi costituzionali invocati dai due Tribunali. Sulla Fecondazione assistita, uno dei ricorsi in ...

