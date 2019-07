Bruciata dall’ex | le parole di Antonietta Rositani fanno venire i brividi Eccole

Bruciata dall’ex - Antonietta Rositani : “Ringrazio tutti - non merito questo interesse” : "Ringrazio tutti, grazie per l'affetto e le preghiere. Sono una persona normale, non merito tutto questo". A parlare è proprio lei, Maria Antonietta Rositani, la mamma di Reggio Calabria Bruciata dall'ex Ciro Russo e da quattro mesi in lotta costante per la sopravvivenza. Antonietta oggi ha subito un nuovo intervento, ma nonostante sia debole e provata, è riuscita a pronunciare queste parole.Continua a leggere

Bruciata dall’ex - Antonietta Rositani è uscita da coma : è cosciente : Antonietta Rositani è uscita dal coma ed è vigile, ma resta ricoverata in rianimazione. "La mia bambina è cosciente e mi parla. Ha una vocina debole, da bambina indifesa, ma almeno può parlare". Così a Fanpage.it. il papà di Maria Antonietta Rositani, la mamma calabrese Bruciata dall'ex, Ciro Russo, lo scorso marzo.

"Un grido disperato dal cielo". Eleonora Daniele prega per la donna Bruciata dall’ex marito - : Carlo Lanna Un messaggio via social scritto da Eleonora Daniele per la donna data alle fiamme dal marito lo scorso 12 marzo sta facendo il giro del web Non è ancora fuori pericolo la donna che il 12 marzo scorso è stata aggredita dall’ex marito. Le condizioni di Maria Antonietta Rositani si sono aggravate e, nelle ultime ore, Eleonora Daniele ha voluto inviare alla donna un messaggio di buona speranza affinché possa tornare a ...

Bruciata dall’ex : Maria Antonietta Rositani respira autonomamente - ma è ancora grave : La prognosi è ancora riservata, tuttavia, dal Policlinico di Bari, arriva la notizia che Maria Antonietta Rositani 'respira autonomamente'. La donna è in ospedale da quattro mesi per le gravi ustioni procurare dal suo ex Ciro Russo, che nel marzo scorso le ha dato fuoco mentre Antonietta era nella sua auto nel centro di Reggio. Il peggio sembrava passato ma pochi giorni fa una grave complicazione ha aggravato improvvisamente il suo ...

Bruciata viva dall’ex : stazionarie le condizioni di Antonietta Rositani - ma restano gravi : Sono stazionarie, ma restano gravi le condizioni di Maria Antonietta Rositani, 42anni, la madre 42enne ustionata con il fuoco dall'ex lo scorso marzo e da quattro mesi in ospedale per un delicato processo di riabilitazione. Antonietta stava migliorando lentamente, le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore.Continua a leggere