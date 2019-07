Boca Juniors | non solo De Rossi | clamoroso assalto ad Icardi

Boca Juniors - addio a Nike : Adidas sponsor dal 2020 : Boca Juniors Adidas – Novità storica in casa Boca Juniors. Il club argentino, infatti, ha approvato il cambio di sponsor tecnico a partire dal 2020, quando Adidas sostituirà Nike. Si separano dunque le strade degli Xeneizes e dell’azienda statunitense, dopo una collaborazione durata 23 anni. Il club ha annunciato la novità attraverso una nota: «Sottoposta […] L'articolo Boca Juniors, addio a Nike: Adidas sponsor dal 2020 è stato ...

Boca Juniors - la presentazione di De Rossi : “sempre più convinto della mia scelta” : “Sapevo che il Boca era una squadra seria, ma dopo i primi giorni passati qui a Buenos Aires ne sono ancora piu’ convinto e questo mi spinge a fare tutto il possibile sul terreno di gioco per ricambiare l’affetto e l’entusiasmo che mi hanno mostrato i suoi tifosi”: sono queste le prime parole di Daniele De Rossi durante la conferenza stampa di presentazione a Buenos Aires come nuovo calciatore del Boca ...

La presentazione di Daniele De Rossi al Boca Juniors in diretta streaming : È in programma oggi alla Bombonera di Buenos Aires quando in Italia saranno le nove di sera: i link per seguirla in diretta

Boca Juniors-Huracan 0-0 - De Rossi solo spettatore : Non è ancora pronto per giocare e per questo motivo il centrocampista Daniele De Rossi ha assistito da spettatore, nella notte italiana, al debutto del Boca Juniors nella Superliga argentina alla ‘Bombonera’ contro l’Huracan, la partita si è conclusa a reti inviolate, presente anche un ex compagno di De Rossi, Daniel Osvaldo: “abbiamo sempre parlato molto con Daniele del Boca, sono contento che realizzi il suo ...

Boca Juniors - pareggio senza reti alla Bombonera contro l’Huracan : De Rossi presente in tribuna : Il centrocampista italiano ha assistito dalla tribuna al pari ottenuto dal Boca contro l’Huracan nella prima giornata della Superliga argentina Solo un pareggio per il Boca Juniors nella prima partita della Superliga argentina, alla Bombonera finisce 0-0 sotto gli occhi di Daniele De Rossi, presente in tribuna in attesa della presentazione ufficiale fissata oggi alle 12. Insieme all’ex Roma anche una vecchia conoscenza del ...

De Rossi al Boca Juniors - scommesse aperte sul gol nel Superclasico : Quella di ieri è stata una giornata importante per Daniele De Rossi, l’ex centrocampista della Roma è stato presentato dal Boca Juniors, inizia una nuova avventura con l’obiettivo di essere ancora protagonista Nel frattempo i bookmakers si sono scatenati e pensano già alla sfida contro il River Plate, il derby di Buenos Aires è in programma l’1 settembre al al Monumental e gli analisti Stanleybet prevedono una rete di De ...

Boca Juniors - ufficiale l’arrivo di Daniele De Rossi : il VIDEO di presentazione è davvero da brividi : Il club argentino ha ufficializzato l’ingaggio di Daniele De Rossi, dedicandogli una clip da brividi pubblicata sui propri canali social Mancava solamente l’annuncio ufficiale, adesso è arrivato anche quello: Daniele De Rossi è un nuovo centrocampista del Boca Juniors. Il club argentino ha reso noto l’ingaggio dell’ex giocatore della Roma con un VIDEO davvero sensazionale, da far scorrere i brividi lungo la ...