ATP Kitzbuhel – Sonego avanza ai quarti di finale | superato lo spagnolo Carballes Baena

Tennis - ATP Kitzbühel 2019 : i risultati di martedì 30 luglio. Cadono al primo turno Gasquet e Carreno Busta - ko anche Fabbiano : Si è definito il quadro dei qualificati al secondo turno dell’ATP di Kitzbühel (Austria). Sulla terra rossa austriaca, purtroppo, è arrivata la sconfitta dell’azzurro Thomas Fabbiano. Il pugliese è stato eliminato dallo spagnolo Jaume Munar (n.88 del mondo) per 7-6 (7) 1-6 6-1 in 2 ore e 33 minuti di partita. Un match praticamente sempre a inseguire per il pugliese, costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto dell’iberico. ...

ATP Kitzbuhel – Fabbiano eliminato all’esordio : Munar trionfa in tre set in Austria : Fabbiano tenta la rimonta ma Munar ha la meglio: l’azzurro eliminato al primo turno del torneo ATP di Kitzbuhel Niente da fare per Thomas Fabbiano al ‘Generali Open’, torneo ATP 250 con un montepremi di 524.340 euro in corso sui campi in terra rossa di Kitzbuhel, in Austria. Il tennista italiano, numero 82 del ranking mondiale è stato eliminato al primo turno per mano di Munar, numero 88 della classifica ATP. Il match è ...

Tennis - ATP Kitzbühel 2019 : Thomas Fabbiano cede al primo turno a Jaume Munar. L’azzurro ko in tre set : Niente da fare per Thomas Fabbiano impegnato nel primo turno dell’ATP di Kitzbühel (Austria). L’azzurro è stato sconfitto dallo spagnolo Jaume Munar (n.88 ATP) con il punteggio di 7-6 (7) 1-6 6-1 in 2 ore e 33 minuti di partita. Un match con tanti alti e bassi da una parte e dall’altra che ha sorriso all’iberico, con Fabbiano che dopo aver rimontato lo svantaggio ha avuto un calo netto dal punto di vista fisico e ...

Tennis - ATP Kitzbühel 2019 : i risultati di lunedì 29 luglio. Sonego promosso al secondo turno - Cecchinato nuovo ko : Luci e ombre per il Tennis italiano nell’ATP di Kitzbühel (Austria). Lorenzo Sonego, impegnato nel match di primo turno del torneo sulla terra rossa austriaca, annulla ben otto match point e la spunta contro l’argentino Federico Delbonis (n.63 del mondo) con il punteggio di 7-6 (4) 6-7 (4) 7-6 (4) in un confronto infinito, durato ben 3 ore e 39 minuti di partita. Un match all’ultimo sangue che ha premiato la determinazione del ...

Tennis - ATP Kitzbühel 2019 : Marco Cecchinato eliminato ancora al primo turno. Il siciliano ko contro Chardy in due set : Prosegue purtroppo il momento negativo di Marco Cecchinato. Il Tennista italiano, impegnato nel primo turno dell’ATP di Kitzbühel (Austria), è stato sconfitto dal francese Jeremy Chardy (n.74 del mondo) con il punteggio di 7-6 (8) 7-5 in 1 ora e 47 minuti di partita. Un ko pesante che conferma il periodo estremamente buio vissuto dal palermitano, incapace di invertire questo trend e di sfruttare le occasioni di questo match. Nel primo set ...

ATP Kitzbuhel – Cecchinato ko all’esordio : Chardy trionfa in due set : Cecchinato non ce la fa: l’azzurro eliminato al primo turno del torneo ATP di Kitzbuhel Esordio amaro per Cecchinato al torneo ATP di Kitzbuhel: il tennista azzurro, numero 62 al mondo è stato eliminato al primo turno del torneo austriaco per mano di Chardy. Il tennista francese ha trionfato in due set, dopo un’ora e 47 minuti di gioco, eliminando Ceccinato col punteggio di 7-6, 7-5.L'articolo ATP Kitzbuhel – Cecchinato ...

ATP Kitzbuhel – Sonego agli ottavi col brivido : servono 3 tie-break per piegare Delbonis : Lorenzo Sonego ha bisogno di 3 tie-break per accedere agli ottavi dell’ATP di Kitzbuhel: il tennista italiano riesce a battere Delbonis dopo 3 ore e 39 minuti di gioco Ha avuto sicuramente esordi più facili, mettiamola così. Il primo turno dell’ATP di Kitzbuhel disputato da Lorenzo Sonego è stato alquanto faticoso. Il tennista italiano, numero 56 del ranking mondiale maschile, ha avuto bisogno di 3 ore e 39 minuti di gioco per battere ...