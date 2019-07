Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Si avvicina a passi da gigante il debutto di10, vale a dire la prossima evoluzione del celebre shooter costruttivo a marchio Epic Games. Shooter che, con i Mondiali appena finiti, non può non guardare ancora al futuro, essendo giocatissimo su un po' tutte le piattaforme - PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android. In particolare, è la sua Battle Royale ad attirare pubblico e curiosi, che sono affascinati dagli intensi match, in solitaria o a squadre, tra decine di giocatori, chiamati a sfidarsi su una grande isola in continuo mutamento. In attesa dell'inizio di10 - che dovrebbe essere fissato al primo agosto di quest'anno -, lo sparatutto dagli stessi autori dei primi capitoli di Gears of War continua comunque ad offrire nuovi contenuti. Sia a livello di sfide, con quelle per le celebrazioni del secondo ...

OptiMagazine : Aspettando l'inizio di #Fortnite Stagione 10: ecco gli oggetti aggiornati del negozio - WittyTV : RT @Marylean15: Sto aspettando con ansia l'inizio della puntata #TemptationIsland - TemptationITA : RT @Marylean15: Sto aspettando con ansia l'inizio della puntata #TemptationIsland -