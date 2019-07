Morta influencer di 24 anni | hanno trovato il suo corpo in una valigia

Morta l’influencer 24enne Ekaterina Karaglanova : il corpo trovato in una valigia : Il corpo privo di vita della giovane, star su Instagram, era in una grossa borsa nell’appartamento da poco affittato a Mosca. Presenti delle ferite da arma bianca, di cui una profonda alla gola

