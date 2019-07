Greta va in crociera sullo yacht del principe di Monaco | e tu perché voli Ryanair?

Fonte : termometropolitico

(Di martedì 30 luglio 2019)va indeldi: e tu? In Italia, nel 2013, la popolazione si localizza prevalentemente in pianura (48,7% di residenti) e in collina (38,9%). Sempre secondo l’ISTAT, la popolazione si sta ridistribuendo verso i capoluoghi, invertendo il trend 2001-2011 che li portava ad allontanarsene. Nelle 16 regioni bagnate dal mare ci sono 644 comuni, ovvero l’8% dei comuni italiani totali, pari al 14,3% della popolazione nazionale che nel 2017 contava 60,59 milioni di persone. Quindi, vivono vicini o sul mare un po’ più di otto milioni di persone. Barcolana, Trieste Dai dati pubblicati nel 2017, in Italia ci sono più o meno 500,000 imbarcazioni, ma solo 103,584 sono immatricolate, ovvero presumibilmente superiori ai 10 metri; di queste, solo un quarto sono a vela. In totale fa 19.779, di cui 8.963 superiori ai 10 metri. Di ...

frank9you : @antoninobill Greta dopo la crociera Monaco-New York e fu così che il globaluorming perse la sua attivista - razorblack66 : RT @lucabattanta: @paolo_gibilisco C’è ancora la crociera Queen Mary da Southampton che la aspetta se Greta volesse essere più sobria. L’al… - lucabattanta : @paolo_gibilisco C’è ancora la crociera Queen Mary da Southampton che la aspetta se Greta volesse essere più sobria… -