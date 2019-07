Festival di Castrocaro | svelati i nomi dei 10 finalisti La finale su Rai2 il 3 settembre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Sono statidei 10della 62esima edizione deldiche quest’anno torna in tv con lo show dellache andrà in onda martedì 3in prima serata su. A condurla saranno Belen Rodriguez e Stefano De Martino per la prima volta insieme alla guida di un programma: i due canteranno e balleranno, esibendosi assieme ai tanti ospiti, affiancati dalla giuria presieduta da Simona Ventura. I diecisono Alfredo Bruno (26 anni, di Rende-Cs), Anita Guarino in arte Anita (20 anni, di Pomezia-Rm); Debora Manenti (21 anni, di Cazzago S. Martino-Bs); Gaia Gemmellaro (18 anni, di Nicolosi-Ct); Giovanni Arichetta (25 anni, di Torino); Michele Sechi in arte Mike Baker (21 anni, di Vico Pisano-Pi); Nicole Frendo (17 anni, di Malta); Riad Souala (23 anni, di Vicenza); Roberto Tornabene in arte Berna (17 anni, di Mascali-Ct); Rosario ...

