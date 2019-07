Ermal Meta a Meraviglioso Modugno a Polignano a Mare ritira il Premio Modugno 2019

Da Marco Mengoni a Laura Pausini - Ermal Meta e Giorgia - i messaggi degli artisti per Andrea Camilleri : Il mondo della musica piange lo scrittore Andrea Camilleri. Sono tantissimi i messaggi degli artisti italiani per Camilleri, la cui scomparsa è avvenuta oggi, mercoledì 17 luglio 2019. Laura Pausini ha condiviso con i fan un ricordo di una sua citazione sulla società che finge di darci libertà: "Fatevi condizionare il meno possibile da una società che finge di darci il massimo della libertà". Anche Marco Mengoni ha scelto di condividere un ...

Francesco Renga ed Ermal Meta in studio insieme - collaborazione in vista? : Francesco Renga ed Ermal Meta in studio insieme. I due artisti italiani sono apparsi sui social oggi, lunedì 15 luglio, nello stesso studio di registrazione. A parlarne è stato Francesco Renga che ha aggiornato i fan a proposito dei suoi progetti del giorno. Poco prima di mettersi in viaggio alla volta di Milano, Renga ha spiegato che si sarebbe recato nel capoluogo lombardo senza svelare ulteriori dettagli sul motivo. "Comincia una settimana ...

Ermal Meta per Cuoio di Toscana nello short movie Artes : Ermal Meta per Cuoio di Toscana, sarà una delle special guests all'interno dello short movie Artes, che racconterà la tradizione e la cultura della lavorazione artigianale. Ermal Meta è tra i personaggi coinvolti nel progetto e presta la sua immagine insieme a Roberto Ugolini, noto per la lavorazione e la creazione di scarpe su misura, e Fabrizio Poletti, il liutaio che ricicla il legno delle botti per produce chitarre utilizzate da ...

«Toy Story 4» e i giocattoli di Milly Carlucci - Serena Rossi - Alessandra Amoroso - Paola Iezzi ed Ermal Meta : Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Toy Story 4Via Col Film è il podcast di Vanity Fair dedicato al cinema. Disponibile su Itunes, Spreaker e Spotify ogni venerdì vi porta a scoprire – senza spoiler e senza raccontare troppo della trama – le uscite più interessanti del weekend in sala. E sì, anche adesso che è cominciata l’estate: perché non è più come una ...

Vasco Rossi concerto San Siro 2019 - Milano/ Scaletta - Ermal Meta presente! : Vasco Rossi in concerto a San Siro di Milano, giovedi 6 giugno. Orari, Scaletta, biglietti, oggetti vietati e info utili per la nuova data del Vasco Non Stop Live 2019.

Ermal Meta ai Seat Music Awards canta Ercole tra il pubblico - premiato per il live (video) : Ermal Meta ai Seat Music Awards presenta Ercole, il nuovo singolo già disponibile in radio e in digital download. Ospite della seconda serata della manifestazione Musicale, trasmessa in diretta su Rai1 mErcoledì 5 giugno, Ermal Meta ha cantato il nuovo brano in un'esibizione che ha coinvolto l'intero pubblico dell'Arena di Verona una bambina che ha preso in braccio dalla platea. La performance di Ermal Meta ha avuto inizio in modo ...

“Lo ha fatto davvero!”. Ermal Meta fa innamorare tutti - mai vista una cosa simile : Ermal Meta non tradisce le attese. Sul palco del Seat Music Awards 2019, il cantante, attesissimo da migliaia di fan in piedi nell’Arena di Verona e seduti sul divano a casa, ha incantato. Lo ha fatto con la sua voce. Ancora di più con i suoi modi da ragazzo della porta accanto che hanno contribuito a renderlo un personaggio unico sul panorama musicale italiano. Dopo aver intanto “Ercole”, il nuovo singolo che è già un tormentone, Ermal Meta è ...

“Lo ha fatto davvero!”. Ermal Meta fa innamorare tutti - mai vista una cosa simile : Ermal Meta non tradisce le attese. Sul palco del Seat Music Awards 2019, il cantante, attesissimo da migliaia di fan in piedi nell’Arena di Verona e seduti sul divano a casa, ha incantato. Lo ha fatto con la sua voce. Ancora di più con i suoi modi da ragazzo della porta accanto che hanno contribuito a renderlo un personaggio unico sul panorama musicale italiano. Dopo aver intanto “Ercole”, il nuovo singolo che è già un tormentone, Ermal Meta è ...

Ermal Meta - il bellissimo gesto al Seat Music Awards : i fan impazziti : Ermal Meta, il gesto nei confronti della bambina al Seat Music Awards 2019 Ermal Meta sale sul palco dell’Arena di Verona durante la prima puntata del Seat Music Awards 2019. Grande attesa per il noto cantante, tanto che intanto su Twitter il suo hashtag #ErmalMetasma19 è tra i primi risultati in evidenza. Il pubblico da […] L'articolo Ermal Meta, il bellissimo gesto al Seat Music Awards: i fan impazziti proviene da Gossip e Tv.