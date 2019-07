CC Roma | Cerciello lasciò arma in Caserma

Carabiniere ucciso a Roma - parlano gli inquirenti : "Cerciello in servizio ma aveva dimenticato la pistola" : Lunga conferenza stampa sulle indagini per la morte di Mario Cerciello Rega: "Giusta la scelta di intervenire in borghese, basta ombre e presunti misteri". Sulla foto del ragazzo americano bendato in caserma interviene il procuratore Prestipino: "Indiziati interrogati nel...

Roma - comandante provinciale carabinieri : “Disappunto per le ombre sollevate sulla vicenda. Cerciello aveva dimenticato la pistola” : “Vorrei esprimere disappunto e dispiacere per le ombre e i presunti misteri che sono stati sollevati e diffusi in merito a questa vicenda”. Lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Roma, Francesco Gargaro, nella conferenza stampa sull’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. “La ricostruzione attenta e scrupolosa ha dimostrato la correttezza e regolarità di questo intervento – ha ...

Carabiniere ucciso a Roma : "Cerciello era in servizio - ma aveva dimenticato la pistola" : Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso a Roma nella notte tra il 25 e il 26 luglio, era in servizio quando è intervenuto insieme al collega Andrea Varriale nel quartiere Prati, ma aveva dimenticato la pistola di ordinanza.Lo ha riferito il procuratore di Roma Michele Giarritta Prestipino durante la lunga conferenza stampa tenuta questa mattina presso la sede del comando provinciale dei carabinieri in piazza San Lorenzo ...

I funerali del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega - il carabiniere ucciso a Roma : C'è uno striscione con il volto sorridente di Mario Cerciello Rega e la scritta “sempre con noi”. Passa tra la folla, entra dentro la chiesa dove si svolgono i funerali. E poi il lungo applauso delle persone assiepate fuori dalla parrocchia di Santa Croce in via Santa Maria del Pozzo, stracolma di g

Roma - carabiniere Mario Cerciello Rega ucciso : il pusher suo informatore - intervento non concordato : Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega è stato ucciso a Roma da uno studente americano con otto coltellate. Il pusher Sergio era un suo informatore, il carabiniere è andato a recuperare il borsello dello spacciatore senza informare la sua stazione.Continua a leggere

Roma - carabiniere Cerciello ucciso da teenager americano : lo conferma il NYT : I responsabili dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega sono gli americani Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee. Non sono solamente quotidiani italiani a riportarlo ma anche l'autorevole quotidiano americano New York Times, che ha riportato quanto detto da funzionari italiani. I due assassini, di 19 e 18 anni, sono entrambi nati a San Francisco, nella ricca California, e provengono da buone famiglie. ...

Roma - omicidio carabiniere Mario Cerciello Rega : confessa uno dei due americani fermati : Svolta in tarda serata nelle indagini per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì in via Pietro Cossa, a Roma, nel quartiere Prati. Uno dei due cittadini americani fermati poco dopo il delitto avrebbe confessato, ammettendo di essere stato lui ad accoltellare il vice brigadiere di Somma Vesuviana. Ad incastrare i due ragazzi 19enni, fermati in un albergo nelle vicinanze del luogo ...

Mario Cerciello Rega : chi era il carabiniere ucciso a Roma - la carriera : Mario Cerciello Rega: chi era il carabiniere ucciso a Roma, la carriera La vicenda del Vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, morto in servizio nella notte di oggi 26 luglio 2019, sta commuovendo l’intero paese. Mario Cerciello Rega: l’ultimo intervento Insieme a un collega, il Vicebrigadiere è intervenuto intorno alle 3 di notte di venerdì 26 luglio 2019 nei pressi di Piazza Cavour a Roma dopo la segnalazione pervenuta ...

