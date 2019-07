Your Phone si aggiorna | supporto per i telefoni Dual SIM Insider

Your Phone si aggiorna : rispondi ai messaggi tramite notifiche [Insider] : Per gli utenti Insider, ha da poco iniziato ad aggiorna rsi l’app Your Phone (o “Il tuo telefono” in italiano) introducendo la risposta ai messaggi tramite notifiche . Novità in questa versione Risposte inline dalle notifiche : ora è possibile rispondere ai messaggi di tutte le app di messaggi stica direttamente dalla notifica toast. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione di Your Phone è numerata ...

Your Phone si aggiorna : Notifiche e MMS per tutti : Microsoft ha da poco aggiornato l’app Your Phone (o “Il tuo telefono” in italiano) introducendo per tutti il supporto delle Notifiche Android e degli MMS. Changelog Notifiche: nuova pagina che consente di visualizzare e cancellare le Notifiche ricevute sul telefono. MMS: introdotta la possibilità di inviare foto e GIF tramite MMS. Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot Downlaod Le nuove funzionalità sono in fase di roll-out ...