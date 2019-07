«Vanity Da Grande» | quando le star hanno deciso chi diventare | Carl Brave

«Vanity Da Grande» - quando le star hanno deciso chi diventare : Alessandro Borghi : Lo abbiamo visto farsi biondo platino per la serie Suburra, diventare tossico in Non essere cattivo, capellone e coatto in Fortunata di Sergio Castellitto, e ridotto a pelle e ossa per interpretare Stefano Cucchi in Sulla mia pelle. L’attore romano Alessandro Borghi ormai scherza sul suo stesso trasformismo («mi resta solo una donna da interpretare»), ma è sicuramente uno a cui piace cambiare, spiazzare, osare, reinventarsi di ...