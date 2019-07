Tutti i look dei Léa Seydoux | francese e super glam

Fonte : dilei

(Di lunedì 29 luglio 2019) Léaè diventata nota ai più per il suo ruolo da Bond girl in “Spectre” e per le scene hot del film “La vita di Adéle” del 2013, per cui ha vinto anche la palma d’oro a Cannes. Nata e cresciuta nel mondo del cinema, da madre attrice, padre industriale e prozii patron delle più grandi case di produzione francesi, oltre ad essere attrice è anche ambassador per il brand Louis Vuitton. La vedremo presto al cinema insieme a Matthias Schoenaerts nel film Kursk, che sarà nelle sale in autunno, storia vera del sommergibile nucleare inabissatosi per un’esplosione a bordo nel 2000. Vediamo insieme alcuni dei suoi ultimidei Léa: con l’abito corto nero L’abito nero in pizzo fermato in vita da una cintura sottolinea il punto vita esile di Léa e le borchie vengono riprese dalla punta in metallo delle décolleté. In generale è ...

