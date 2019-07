Nessuno spazio per le polemiche al funerale del vicebrigadiere Cerciello

Fonte : agi

(Di lunedì 29 luglio 2019) Lacrime, applausi, palloncini bianchi e lunghissimi silenzi. Così Somma Vesuviana ha dato l'ultimo addio a MarioRega,dei carabinieri ucciso a Roma con 11 coltellate la notte tra giovedì 25 e venerdi' 26 luglio. La folla - oltre un migliaio di persone - rende omaggio al giovane 35enne. E' giorno di lutto e non c'èper le. Anche se Giovanni Nistri, comandante generale dell'Arma, nel suo saluto pronunciato in chiesa non esita a chiedere "rispetto e riconoscenza" sostenendo che sono "legittimi tutti i dibattiti, ma oggi teniamoli fuori, e i toni e i modi facciamo che non siano la dodicesima coltellata". Ai funerali di Rega, nella chiesa di Santa Croce, ci sono rappresentanti delle istituzioni: per il governo i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta e quello ...

