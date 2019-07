Dettagli di precisione sul Samsung Galaxy Note 10 Plus | le notizie dell’ultimo minuto

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 29 luglio 2019) Manca poco più di una settimana alla presentazione del10, oltre che del10 standard, ma i rumors incentrati sul dispositivo non sembrano volerne sapere di cessare, ed invece si intensificano. Come riportato da 'slashleaks.com', le indiscrezioni per l'occasione si concentrano sulla versione 5G, e più in particolare sugli schermi (le indicazioni provengono dall'FCC, quindi parliamo di dati alquanto precisi). Oltretutto, il leaker Ice universe, sempre in prima linea su Twitter, ci ha fornito anche le dimensioni relative alle cornici: 1.5mm per quanto riguarda le bande laterali, 2mm nella parte superiore, 3.7mm in quella inferiore, il tutto con un rapporto screen-to-body del 92.5% (davvero un bel traguardo). Ice universe ha reso noto anche le dimensioni del diametro del foro in cui sarà collocata la fotocamera frontale, pari a 4.2mm. Il portale ...

