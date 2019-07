Curcuma e casi di epatite | “scagionati” gli integratori

Integratori di Curcuma e epatite : salgono a 19 i casi sospetti - l’elenco aggiornato di tutti i prodotti ritirati : Continua a preoccupare l’allerta curcuma, in seguito ai diversi casi di epatite segnalati dopo aver assunto degli Integratori. I casi accertati di epatite colestatica acuta per utilizzo di Integratori a base di curcuma salgono adesso a 19, come spiega il Ministero della Salute. In aumento quindi i prodotti a base di curcuma richiamati dall’Istituto Superiore di Sanità o ritirati dal Ministero della Salute. Di seguito l’elenco ...