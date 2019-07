Carabiniere ucciso a Roma | ordinanza gip | i militari mostrano tesserino | poi aggressione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) “Mi hanno accoltellato”. Sono state queste le ultime parole di Mario Cerciello Rega prima di perdere i sensi in seguito agli 11 fendenti sferrati dal 19enne statunitense Finnegan Lee Elder che nella notte fra giovedì e venerdì lo hanno. La frase è citata dal gip della Capitale, Chiara Gallo, nell’con cui ha disposto il carcere per Elder e per il suo connazionale Christian Natale Hjorth. Nel documento del tribunale disi apprende anche un dettaglio importante, ovvero che il vicebrigadiere di Somma Vesuviana e il suo connazionale sarebbero stati aggrediti dopo aver mostrato i tesserini di riconoscimento. Se confermato, dimostrebbe che i due americani avrebbero potuto avere piena contezza di trovarsi davanti a delle forze dell’ordine. D’altronde è stato lo stesso Natale Hjorth – tra i due è quello che parla un po’ ...

