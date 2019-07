Campionato Italiano Trial | Petrella trionfa a Paularo e interrompe la serie positiva di

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Cirò Marina. Il tris di Matteo Ingrosso - la prima volta di Dal Molin e Meniconi/Galazzo : tris di Matteo Ingrosso e prima volta di Dal Molin e delle due vincitrici del torneo femminile, Meniconi e Galazzo, il cui impatto con il circuito tricolore è stato devastante, con già due podi su quattro tappe e una vittoria. In campo maschile finisce la maledizione del secondo posto per Davide Dal Molin che, dopo sette finali perse in coppia con Matteo Cecchini nelle ultime tre stagioni da assoluti protagonisti, riesce a conquistare il primo ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Cirò Marina. Frasca/Barboni : dalle qualificazioni al successo con Toti/Allegretti : Non mancano, come sempre, le sorprese nella prima giornata di gare del tabellone principale della quarta tappa del Campionato Italiano, iniziata ieri con le qualificazioni (quelle sì, senza sorprese) e che proseguirà oggi con i primi turni eliminatori del tabellone principale, nella location di Cirò Marina in Calabria . In campo femminile spicca la sconfitta piuttosto netta delle due trionfatrici delle prime due tappe del Campionato Italiano ...

Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura 2019 - i risultati della terza giornata di regate : Tre prove per il terzo giorno di regate nelle acque di Crotone: buone condizioni meteo, con aria stesa tra i 10 e i 12 nodi di intensità, per le prime tre prove quotidiane che portano a sette il totale delle regate disputate Terzo giorno del Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura 2019 – Trofeo BPER Banca, organizzato dalla Federazione Italiana Vela insieme al Club Velico Crotone e all’Unione Vela d’Altura Italiana. Tre prove ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Cagliari. Manni/Bonifazi : primo sigillo! Scampoli/Varrassi : il nuovo che avanza : Una conferma e una gradita sorpresa. Cagliari cambia le gerarchie del Campionato Italiano dopo due tappe in fotocopia, con gli stessi vincitori. In Sardegna arriva in campo maschile il primo sigillo stagionale di Manni/Bonifazi che non scendono dal podio un anno a questa parte e rappresentano la continuità nel circuito tricolore. La novità, invece, arriva dalle donne con Scampoli/Varrrassi, che si apprestano a rappresentare l’Italia all’Europeo ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 - Cagliari. Le liste di ingresso : si dividono le strade degli Ingrosso - Jessica Allegretti e Giulia Toti vogliono il tris : La prima notizia è che non ci sarà un doppio tris nel circuito tricolore. La terza tappa del Campionato Italiano di Beach volley, in programma nel week end in arrivo a Cagliari, non vedrà infatti al via Matteo Ingrosso, in coppia con il fratello Paolo che invece si affiancherà al vice campione del mondo Under 21 Jakob Windisch che, concluso l’impegno in Sardegna, volerà in Turchia per affrontare assieme al compagno Cottafava ...

Il Campionato Italiano Trial riparte da Ponte di Legno : Per il terzo appuntamento stagionale il Campionato Italiano Trial fa tappa a Ponte di Legno: una location di prim’ordine per un fine settimana ricco di eventi La stagione 2019 del Campionato Italiano Trial entra nel vivo. Superato un avvincente fine settimana vissuto a Gerola Alta, la massima eccellenza della specialità fa tappa a Ponte di Legno (BS) per il terzo di sei eventi previsti dal calendario. Una location che rispecchia ...

Ciclismo - Campionato Italiano Under23 2019 : capolavoro di Marco Frigo con una fuga solitaria di 38 km : Il vicentino Marco Frigo si aggiudica il Campionato Italiano Under23 2019. Il forte corridore della Zalf Euromobil Désirée Fior ha realizzato un grandissimo numero sull’impegnativo percorso di Corsanico (LU). L’alfiere della Zalf, ha attaccato in solitaria ad oltre 38 km dal traguardo, dopo ben tre ore di gara, difendendosi poi con grande caparbietà al contrattacco dei più immediati inseguitori. Il giovane 19enne ha riscattato con un ...

Ciclismo - Campionato Italiano 2019 : successo in solitaria per Davide Formolo! Attacco da lontano e maglia tricolore per il veronese : Davide Formolo ha inventato un numero da fuoriclasse e si è aggiudicato la priva in linea del Campionato Italiano 2019 di Ciclismo su strada. Il corridore della BORA-hansgrohe ha realizzato un vero e proprio capolavoro sull’impegnativo tracciato di Compiano attaccando ad oltre 35 km dal traguardo, nel corso dell’ottavo dei dieci giri in programma, difendendosi in solitaria con coraggio e determinazione sino alla linea d’arrivo. ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Cesenatico. Manni/Bonifazi e Toti/J. Allegretti ancora nella top 4 : Manni/Bonifazi e Jessica Allegretti/Toti rispondono ancora una volta presente alla chiamata del Campionato Italiano che sta vivendo la sua seconda tappa nell’incrocio con il BPER Beach volley Tour a Cesenatico. Oggi la giornata dedicata alle fasi eliminatorie del main draw, tornato con la formula del doppio tabellone e spettacolo a oltranza con tantissime partite di alto livello. In campo maschile, assieme a Manni/Bonifazi, già sul terzo ...

