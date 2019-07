Bagnoli di Sopra Incidente in casa | Miftah El Hassan morto dissanguato

Fonte : laprimapagina

(Di lunedì 29 luglio 2019) Tragedia in via Garibaldi adi. Un ventenne è scivolato sulle scale andando a sbattere contro una porta

