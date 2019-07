Acqua alta a Venezia | un “evento straordinario” | ieri picco record per il mese di Luglio

Kayak si rovescia a Venezia - alpinisti restano bloccati in alta Acqua nel cuneese : i danni del maltempo nel nord Italia : Sono tutti salvi i sette occupanti del Kayak che nel pomeriggio e’ stato sorpreso dal maltempo nella laguna di Venezia. Secondo una ricostruzione dell’incidente, per il quale sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e la Capitaneria di porto, una ragazza e’ finita in acqua dall’imbarcazione, a causa del forte vento che soffiava sulla Laguna. Uno degli occupanti del natante si e’ tuffato per cercarla ...

Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto : Leone altalenante - Acquario confuso : L'Oroscopo della settimana da lunedì 29 luglio a domenica 4 agosto si preannuncia problematico per la Vergine in ambito sentimentale mentre la Bilancia sarà invece alle prese con nuove conoscenze. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: alcuni di voi saranno alle prese con la risoluzione di alcuni problemi che si sono palesati di recente. Sul lavoro sarete maggiormente indaffarati in vista ...

“Ci hanno salvato!”. Si ribalta con la moto d’Acqua : paura per la bella showgirl : Anche Wanda Nara può vivere qualche disavventura. La moglie-agente di Mauro Icardi, è con la sua famiglia nella villa sul lago di Como. Con alcuni amici, ha deciso di fare un giro del lago con la sua moto d’acqua, ma qualcosa è andato storto, e così tutti sono finiti in acqua. Su Instagram Wanda Nara ha postato i video del recupero delle moto da parte dei soccorritori e del loro ritorno a terra, bagnati e un po’ spaventati, su un gommone di ...

Wanda Nara si ribalta con moto d'Acqua sul lago di Como : Tanto spavento ma per fortuna nulla di grave per la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, che ha postato su Instagram l'incidente avuto sul lago di Como. La donna, agente del giocatore dell'inter, si sarebbe ribaltata con una moto d'acqua mentre si trovava sul lago insieme a una coppia di amici. Salvata da alcuni diportisti, l'incidente non ha avuto conseguenze ma solo tanta paura.

Disavventura per Wanda Nara - l’argentina si ribalta con la moto d’Acqua e viene… ‘ripescata’ : La moglie-agente di Mauro Icardi si è ribaltata con la moto d’acqua nel lago di Como, venendo subito soccorsa Singolare Disavventura per Wanda Nara, la show girl argentina ha fatto sapere tramite le sue Instagram Stories di essersi ribaltata nel lago di Como con la sua moto d’acqua. Una disattenzione costata cara alla moglie-agente di Mauro Icardi, tornato anche lui nella villa lariana dopo essere stato invitato a lasciare il ...

VIDEO – Lago di Como - incidente Wanda Nara : si ribalta con la moto d’Acqua : incidente Wanda Nara sul Lago di Como Wanda Nara era con alcuni amici a trascorrere la domenica pomeriggio sul Lago di Como e proprio in loro compagnia stava facendo un giro con la moto d’acqua lungo il Lago. Improvvisamente lo scooter sul quale stavano ha avuto qualche problema e ha ribaltato Wanda ed i suoi amici in acqua. Niente di grave per i tre che sono stati ripescati e riportati a riva come si vede nel VIDEO postato dalla ...