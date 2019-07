Maltempo | tornado a Fiumicino | la vittima è Noemi Magni | era uscita per comprare le

Maltempo - le drammatiche immagini di Focene e Fiumicino devastate dal tornado della notte : “neanche un terremoto avrebbe fatto questo disastro” [GALLERY] : “Ho appena emesso un’ordinanza con cui avviamo le procedure per chiedere che la Regione riconosca lo stato di calamita’, soprattutto per Focene e le aree piu’ colpite dal forte Maltempo della notte scorsa. Intanto, per rispetto alla memoria della ragazza deceduta questa mattina e al dolore della sua famiglia, tutte le attivita’ culturali e di intrattenimento previste per oggi sul territorio comunale sono sospese. ...

Maltempo - disastroso tornado a Fiumicino : bombe d’acqua tra Lazio e Toscana - almeno 3 morti - “scenario di guerra” [FOTO] : bombe d’acqua, tempeste di fulmini e tornado: l’Italia centrale è flagellata dal Maltempo che nella notte si è ulteriormente intensificato tra Lazio e Toscana. Piogge torrenziali da Viareggio (80mm) a Terracina (25mm) con picchi di 100mm a Morlupo. Nubifragi anche su Venezia, con 118mm di pioggia a Cavallino. Maltempo, situazione critica a Roma L’hinterland di Roma è stato tra le zone più colpite soprattutto nella zona Est ...

Allerta Meteo - weekend terribile : sfuriata di Maltempo estremo - temperature in picchiata di 20°C. Allarme grandine e tornado : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un terribile weeken di maltempo, dopo il caldo esagerato dei giorni scorsi con temperature che hanno superato i +40°C in Toscana tra Firenze e Prato e raggiunto diffusamente i +37/+38°C in pianura Padana. Proprio questo caldo così esagerato, come già accaduto tra fine Giugno e inizio Luglio, innescherà fenomeni di maltempo violentissimi: l’energia latente cumulata nei bassi strati ...

Allerta Meteo - weekend terribile : sfuriata di Maltempo estremo - temperature in picchiata di 20°C. Allarme grandine e tornado : Allerta Meteo – L’Italia si appresta a vivere un terribile weeken di maltempo, dopo il caldo esagerato dei giorni scorsi con temperature che hanno superato i +40°C in Toscana tra Firenze e Prato e raggiunto diffusamente i +37/+38°C in pianura Padana. Proprio questo caldo così esagerato, come già accaduto tra fine Giugno e inizio Luglio, innescherà fenomeni di maltempo violentissimi: l’energia latente cumulata nei bassi strati ...

Allerta Meteo - FOCUS sul Maltempo del weekend : rischio tornado sulle coste - minacce piogge torrenziali - grandine e venti distruttivi : Allerta Meteo – È iniziato un weekend di forte maltempo al Nord e lungo la costa tirrenica, caratterizzato da fenomeni anche molto intensi. In Liguria c’è già stata una grande tromba marina, mentre nella notte Torino è stata interessata da un violento nubifragio, così come le zone alpine. I fenomeni di maltempo sono dovuti ad una profonda depressione che si spinge da ovest verso l’Europa centrale e il Mediterraneo settentrionale con un intenso ...

Meteo - dopo il caldo africano scatta l’allerta Maltempo al Nord e sul Tirreno : Estofex prevede nubifragi - grandine molto grande - vento e tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – dopo i primi fenomeni di ieri, anche per la giornata odierna si prevede forte maltempo al Nord ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato pesanti avvisi. Allerta di livello 2 per la costa occidentale dell’Italia e per il Nord Italia, principalmente per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 in una fascia che va dalla Spagna ...

Maltempo - a Sirolo 2 - 3 milioni di danni per il tornado del 9 luglio : Ammonta a 2 milioni e 320 mila euro la prima stima indicativa dei danni pubblici e privati inserita dal Comune di Sirolo nella procedura regionale per il riconoscimento dello stato di emergenza e per la quantificazione dei danni derivanti dalla tromba d’aria del 9 luglio scorso. Lo rende noto lo stesso Comune. Intanto continuano i lavori per il recupero dell’amianto, proveniente dai tetti di alcuni capannoni, e dei tronchi e rami ai ...

Maltempo Milano Marittima : mezzo milione alle imprese per i danni del tornado del 10 luglio [FOTO e VIDEO] : Il Comune di Cervia ha pubblicato il bando per le attività economiche di Milano Marittima danneggiate dal tornado del 10 luglio scorso e che potranno contare sul mezzo milione di euro stanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Il Maltempo ha investito la località cervese devastando un settore rilevante della spiaggia, i viali principali e oltre 30 ettari fra Pineta e Parco Naturale lungo una traccia di 2,5 chilometri. Per fare il punto sugli ...

Allerta Meteo Estofex - il Maltempo si sposta al Sud : attenzione ad alluvioni lampo - grandine - tornado e forte vento : Allerta Meteo – Continua il maltempo sull’Italia dopo la giornata di ieri che ha visto il ritorno della neve sulle Alpi e tanta pioggia al Nord. Oggi, invece, interesserà il Sud ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello di Allerta 2 per parti di Italia e Grecia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e/o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di ...

Maltempo - disastro nella Sicilia orientale : città sott’acqua da Acireale ad Avola - enorme tornado nel mare di Noto [FOTO e VIDEO] : Maltempo disastroso oggi pomeriggio nella Sicilia orientale dove si sono verificati violenti temporali che hanno colpito le province di Siracusa e Catania provocando vere e proprie “bombe d’acqua”. I dati pluviometrici a disposizione sono eloquenti: nelle ultime ore sono caduti 138mm di pioggia a Nunziata di Mascali, 64mm ad Acireale, 50mm a Fiumedinisi, 48mm a Linguaglossa, 43mm a Riposto, 38mm a San Gregorio di Catania, 16mm ...

Violenti temporali sul Tirreno : enorme tornado in Corsica - bombe d’acqua e panico a Bastia. Il Maltempo si sposta verso il Sud - massima allerta meteo [FOTO e VIDEO] : Il maltempo estremo previsto per oggi si sta già manifestando nelle acque del Tirreno con fenomeni molto Violenti e si sta spostando verso sud, mettendo in allerta tutta la costa tirrenica italiana. Da Bastia, in Corsica, arrivano le incredibili quanto spaventose immagini di una tromba marina nelle acque antistanti il porto della città, che ha poi toccato terra nel quartiere Toga di Bastia e a Ville de Pietrabugno, diventando così un tornado. Il ...

Allerta Meteo - fiondata fredda sull’Italia in piena estate : il Maltempo si concentra al Sud - nubifragi - tornado e grandine nelle prossime 36 ore [MAPPE] : Nel bel mezzo dell’estate, l’Italia è piombata in… autunno! Fa freddo e imperversa il maltempo su gran parte del Paese nel giorno del giro di boa della stagione estiva giunta oggi esattamente a metà, tanto che è tornata persino la neve sulle Alpi. Ma i fenomeni Meteo più estremi si verificheranno nelle prossime 36 ore al Sud, in modo particolare in Calabria e Sicilia. E’ altissimo il rischio che si possano ripetere nelle ...

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo in Italia : costa tirrenica a rischio nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Dopo una domenica notte funestata dalle condizioni Meteo avverse da Nord a Sud, anche la settimana inizia all’insegna del forte maltempo sull’Italia, come sottolineato dai nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment). Livello di Allerta 2 per la Corsica e il Mar Ligure principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per l’Italia principalmente per nubifragi e tornado. Livello 1 per Romania, Ucraina, Bielorussia ...

Meteo - forte Maltempo in Germania : tornado - grandi accumuli di grandine e forti piogge. Danni e disagi [FOTO e VIDEO] : Il clima estremo degli ultimi giorni sembra aver portato un tornado, forti piogge e violente tempeste di grandine in Germania. Funzionari responsabili stanno già parlando di un disastro in Renania-Palatinato con Danni alla proprietà a sei cifre. Il tornado ha danneggiato un totale di 11 case a Bobenheim. Le tegole dei tetti, cadendo, sono finite sopra diversi veicoli, danneggiandoli. Un residente è stato leggermente ferito. Secondo il sindaco, i ...