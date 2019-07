Inter | cambio di rotta di Perisic | vorrebbe restare in nerazzurro

Ipotesi scambio sull'asse Juve-United tra Dybala e l'obiettivo dell'Inter - Lukaku : La rivalità storica tra Juventus e Inter in quest'ultimo periodo si è ulteriormente acuita, vuoi per il passaggio di Beppe Marotta e Antonio Conte tra i nerazzurri, ma anche per la vicenda Icardi. Le continue scaramucce si sarebbero trasformate in guerra non solo in campo, ma anche e soprattutto sul mercato. Il tecnico pugliese avrebbe chiesto alla dirigenza l'acquisto di Romelu Lukaku del Manchester United ed effettivamente è stata inoltrata ...

Conte rivoluziona l'Inter : il cambio di modulo tra le mosse più importanti : Questo sarà l'anno zero per la nuova Inter. La società ha deciso di dare il via ad un nuovo ciclo affidandosi ad un nuovo allenatore, Antonio Conte. Il tecnico pugliese si è legato ai colori nerazzurri con un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più cospicui bonus che potrebbero far arrivar l'ingaggio a dodici milioni di euro complessivi. La squadra nerazzurra è già scesa in campo in tre occasioni in ...

Calciomercato - Antonio Cassano sogna un clamoroso scambio tra Inter e Juventus : L’ex pipe di Bari sembra aver deciso di lasciare per sempre il calcio ma di calcio ama sempre parlarne. Il forte, ma bizzarro, giocatore di Bari torna a parlare delle grandi del nostro campionato. Antonio Cassano ha indossato le maglie del Bari, della Roma e poi ha giocato nelle fila dell’Inter, Milan, Roma e Parma. Secondo il fantasista l’Inter non dovrebbe prendere il centravanti belga Romelu Lukaku ma puntare tutto su un giocatore ...

Mafia : Messina (Dac). ‘Interscambio favori tra Cosa nostra Palermo e Usa’ : Palermo, 17 lug. (Adnkronos) – “C’è un interscambio di favori e di informazioni tra Cosa nostra palermitana e quella americana per la gestione di singoli affari in questo momento limitato alla famiglia Gambino e agli Inzerillo, ma l’elemento parentale gioca un ruolo importante”. Lo ha detto all’Adnkronos il direttore centrale anticrimine Francesco Messina, parlando dei 19 arresti tra Palermo e gli Usa. ...

Mafia : Messina (Dac). ‘Interscambio favori tra Cosa nostra Palermo e Usa’ : Palermo, 17 lug. (Adnkronos) – “C’è un interscambio di favori e di informazioni tra Cosa nostra palermitana e quella americana per la gestione di singoli affari in questo momento limitato alla famiglia Gambino e agli Inzerillo, ma l’elemento parentale gioca un ruolo importante”. Lo ha detto all’Adnkronos il direttore centrale anticrimine Francesco Messina, parlando dei 19 arresti tra Palermo e gli Usa. ...

Calciomercato Juventus - FcInterNews : 'Paratici proporrà lo scambio Kean-Icardi' : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Mauro Icardi, che è stato scaricato ufficialmente dall'Inter. L'attaccante argentino non rientra nei piani di Antonio Conte e avrebbe già trovato un accordo con la Juventus per il trasferimento a Torino. I bianconeri avrebbero offerto al giocatore otto milioni di euro a stagione più bonus fino al 2024 dopo l'incontro di Fabio ...

Inter - Icardi in uscita : Conte avrebbe detto no allo scambio con Insigne : Ieri l'Inter ha fatto il suo esordio ufficiale in amichevole contro il Lugano, vincendo 2-1 e dando già importanti spunti su quello che sarà il gioco impostato dal nuovo allenatore, Antonio Conte. L'unica pecca riguarda gli attaccanti visto che contro gli svizzeri non c'era nessuno dei titolari a disposizione, con Politano infortunato, Lautaro Martinez in vacanza dopo la coppa America e con Mauro Icardi fuori dal progetto tecnico, come ammesso ...

Juventus - SportMediaset : 'Possibile scambio con l'Inter - Icardi a Torino e Kean a Milano' : l'Inter di Antonio Conte è pronta ad esordire nella prima amichevole estiva contro il Lugano: dirigenza e tifosi potranno osservare i primi acquisti, da Lazaro a Sensi fino ad arrivare a Barella. Come ufficializzato, la società di Suning non potrà contare su Mauro Icardi, che è ritornato a Milano in intesa con la società per motivi di recupero atletico, anche se alcuni addetti ai lavori hanno dichiarato come questa decisione sia l'ennesima ...

Italia primo investitore europeo in Mozambico : nel 2018 Interscambio record : Dietro l’incontro di oggi a Palazzo Chigi tra il capo del governo giallo verde Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica del Mozambico, Filipe Jacinto Nyusi ci sono rapporti...

Calciomercato Inter - accelerata per Lukaku; Icardi-Insigne lo scambio sarebbe difficile : L’inizio della prossima settimana potrebbe essere decisivo per il Calciomercato dell’Inter sul fronte Romelu Lukaku. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega, in prima pagina, a che è tutto pronto per l’incontro tra i club che stanno cercando di trovare una soluzione per il trasferimento a Milano del belga. Lo United spara alto sul prezzo, vorrebbe più di 80 milioni, i nerazzurri puntano forte sulla voglia del ragazzo di lasciare ...

La bomba di Totti : “Inter e Juve faranno uno scambio…” - poi parla del futuro : “Il mio futuro? Non lo so, sto valutando, ci sono tante cose che posso fare. La migliore la prendero’ al volo. Anche in Italia? Si’, perche’ no? Ma vediamo, forse in una squadra europea. Comunque e’ tutto in alto mare, puo’ darsi anche che non succeda niente”. Sono le interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky di Francesco Totti che è tornato a parlare di futuro dopo l’addio alla Roma. ...

Calciomercato Inter - Matic per Conte : ipotesi di scambio con Nainggolan al Man Utd : Possibile nuovo affare sull’asse Inter-Manchester United: nerazzurri pronti a offrire 11 milioni di euro più il cartellino di Nainggolan per Matic.“powered by Goal”Si scalda sempre di più l’asse di mercato tra Inter e Manchester United. Con l’affare Lukaku già in discussione da tempo, i nerazzurri avrebbero proposto ora ai Red Devils un nuovo scambio a centrocampo.Secondo quanto riportato da ‘ESPN’, ...

Calciomercato lunedì 24 giugno : Milan su Ceballos e Pastore. Juve - c’è Ricardo Pereira. Roma - è arrivato Fonseca. Inter - scambio Vidal-Nainggolan : Calciomercato 24 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi, lunedì 24 giugno. JuveNTUS– Perde quota l’ipotesi Trippier per la corsia di destra. La Juventus sembrerebbe esser pronta a puntare forte su Ricardo Pereira del Leicester. A centrocampo si complicata Pogba, resta viva la pista Rabiot, ormai sempre più vicino. Milan– Ceballos e Pastore restano i […] L'articolo Calciomercato lunedì 24 giugno: Milan su Ceballos e ...