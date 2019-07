Caracas,migliaia in piazza per Maduro

di manifestanti hanno sfilato per le vie di"contro l'imperialismo", la pace e la sovranità dei popoli e in sostegno del presidente venezuelano,. Scandendo slogan del tipo 'non abbiamo voglia di essere una colonia nordamericana!' - e ostentando gigantografie del 'libertador' Simon Bolivar, del defunto presidente venezuelano Hugo Chavez e di- i manifestanti hanno raggiunto la Plaza Morelos, vicino al luogo dove si svolge il 'forum di San Paolo' che raccoglie la sinistra latinoamericana.(Di domenica 28 luglio 2019)