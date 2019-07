Torino | trapianto per un bambino che ha vissuto 18 mesi con cuore artificiale esterno

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) L’ospedale Regina Margherita diera diventato la sua casa negli ultimi 18. In particolare la stanza numero 10 del reparto di Cardiochirurgia pediatrica al sesto piano, quella con una cicogna sulla porta, in cui ha trascorso 520 giorni attaccato ad un. La malattia ha costretto Giacomo, tre anni, a non poter uscire: si tratta di una forma particolarmente grave di cardiomiopatia dilatativa, ossia un ingrossamento del muscolo cardiaco, che ne diminuisce notevolmente la capacità di pompare il sangue. Così è stato necessario utilizzare una macchina, un Berlin Heart: si tratta dell’unico mezzo in grado di mantenere in vita undi quella età, con un cassa toracica troppo piccola per poter utilizzare apparecchi interni. Ilgli era stato impiantato nel gennaio del 2018 dall'equipe guidata dal professor Carlo Pace Napoleone. Lo stesso ...

