Formula 1 | Binotto si assume le sue responsabilità e ammette | “avremmo monopolizzato la

Formula 1 - Binotto mette le mani avanti in vista del Gp di Germania : “non sono previste novità” : Il team principal della Ferrari ha parlato in vista dell’appuntamento di Hockenheim, ammettendo come non siano previste novità sulle monoposto di Vettel e Leclerc La vittoria continua a latitare, la Ferrari avverte la pressione e tenta di invertire il trend negativo. Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 è in programma ad Hockenheim, gara di casa per Sebastian Vettel, dove l’anno scorso il tedesco dilapidò il suo ...

Formula 1 - Mattia Binotto rinuncia al ruolo di direttore tecnico : novità importanti in vista del Gp di Germania : Il team principal della Ferrari ha deciso di redistribuire il ruolo di direttore tecnico, affidandolo a tre figure che faranno capo a lui importanti novità in casa Ferrari, ma nulla a che vedere con i piloti e il loro futuro, considerando anche i contratti in scadenza nel 2020. Si tratta invece della struttura organizzativa del team che, nei prossimi giorni, potrebbe subire ufficialmente una revisione. Photo4/LaPresse Stiamo parlando in ...

Formula 1 - Binotto non risparmia una frecciatina a Vettel : applausi invece per Charles Leclerc : Il team principal della Ferrari ha commentato la prestazione di Vettel e Leclerc, esprimendo le proprie sensazioni al termine del Gp di Silverstone Giornata particolare per la Ferrari a Silverstone, da un lato il sorriso per il podio di Leclerc e dall’altro la smorfia di disappunto per l’errore commesso da Vettel, costato la penalità e zero punti in classifica. Photo4/LaPresse Due situazioni commentate con il solito aplomb da ...

Formula 1 – Dai complimenti per Leclerc alle difficoltà di Vettel - Binotto ammette : “ci preoccupano tutti” : Mattia Binotto analizza il sabato di qualifiche del Gp di Gran Bretagna: le parole del team principal Ferrari a Silverstone Charles Leclerc è riuscito a mettere una pezza ad un weekend di gara iniziato non col piede giusto per la Ferrari: il giovane monegasco ha effettuato un ultimo giro pazzesco oggi nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna, piazzandosi alle spalle di Bottas ed Hamilton in griglia di partenza. photo4/Lapresse Silverstone ...

Formula 1 – Ferrari - Binotto fa il punto sui piloti : “ecco chi ha la priorità fra Vettel e Leclerc” : Mattia Binotto fa il punto della situazione in merito ai piloti della Ferrari: il team va messo prima delle soddisfazioni personali. Vettel è felice, ma vorrebbe vincere di più. Leclerc sta crescendo Nel corso del weekend di Silverstone, Mattia Binotto ha fatto il punto sulla situazione legata ai piloti della Ferrari. Nonostante il grande impegno profuso in pista, la scuderia di Maranello non è mai andata oltre una manciata di podi, mai ...

Formula 1 – Binotto consapevole a Silverstone : “sapevamo che questa pista sarebbe stata una sfida complessa - ma…” : L’analisi di Mattia Binotto dopo la prima giornata di prove libere del Gp di Gran Bretagna: le parole del team principal Ferrari a Silverstone Giornata difficile oggi in pista a Silverstone per i piloti Ferrari: Leclerc e Vettel hanno chiuso le Fp2 del Gp di Gran Bretagna rispettivamente col terzo e quarto crono, alle spalle delle Mercedes di Bottas ed Hamilton. Mattia Binotto ha dunque analizzato a fondo le problematiche Ferrari: ...

Formula 1 - Binotto svela : “gli errori in Ferrari sono permessi - ma guai ad accettare la sconfitta” : Il team principal della Ferrari ha parlato dei suoi primi mesi da team principal, soffermandosi su quelle che sono le linee guida da seguire Pochi mesi fa Mattia Binotto è diventato il nuovo team principal della Ferrari, prendendo il posto di Maurizio Arrivabene a capo della Gestione Sportiva. photo4/Lapresse Un passo importante per l’ingegnere nato a Losanna, deciso a migliorare i risultati del passato con il lavoro. Al momento la ...

Formula 1 - nuovi aggiornamenti per la Ferrari a Silverstone : Binotto però spaventa i tifosi della Rossa : Il team principal della Ferrari ha analizzato il prossimo appuntamento in calendario, facendo un’ammissione che non preannuncia nulla di buono Manca ancora la prima vittoria stagionale alla Ferrari, beffata dalla Red Bull nell’ultimo Gp d’Austria. Né Leclerc e né Vettel sono riusciti finora a salire sul gradino più alto del podio, dove sperano di trovarsi al termine del prossimo Gp di Silverstone. Photo4/LaPresse Non sarà ...

Formula 1 – Dall’interesse per Verstappen alla line-up del 2020 - Binotto allo scoperto : “ecco i nostri piani” : Il team principal della Ferrari ha parlato della prossima stagione, facendo un’ammissione su quella che sarà la line-up del Cavallino nel 2020 La Ferrari ha già le idee chiare in vista della prossima stagione, il team di Maranello ripartirà anche nel 2020 con Sebastian Vettel e Charles Leclerc. I contratti parlano chiaro, entrambi scadranno al termine del prossimo Mondiale e il Cavallino li rispetterà fino in fondo. Lapresse A ...

Formula 1 - furia Ferrari dopo la vittoria confermata a Verstappen : la reazione di Binotto però è da signore : Il team principal della Ferrari ha espresso il proprio punto di vista sulla decisione dei commissari di confermare la vittoria a Verstappen in Austria I Commissari hanno deciso di confermare la vittoria a Max Verstappen in Austria, nonostante il sorpasso al limite effettuato nei confronti di Leclerc a due giri dalla fine. AFP/LaPresse Una scelta che Mattia Binotto non ha per nulla approvato, nonostante l’abbia accolta con la sua ...

Formula 1 – Binotto confida nei commissari : “regolamento chiaro - Verstappen da penalizzare. Vi spiego perchè” : Mattia Binotto confida nella corretta decisione dei commissari: il regolamento parla chiaro, Verstappen va penalizzato. Il team principal Ferrari spiega il motivo Un finale di gara emozionante al Red Bull Ring, ma alquanto amaro per la Ferrari. Leclerc, dopo essere stato in prima posizione per tutto il Gp d’Austria, è stato mandato fuori pista nel finale da Verstappen che si è preso la vittoria con una sportellata al limite del ...

Formula 1 - Binotto svela il problema che ha fermato Vettel : “fa rabbia per quanto sia stupido…” : Il team principal della Ferrari ha parlato del problema occorso a Vettel, sottolineando come non sia di grave entità Giornata agrodolce per la Ferrari in Austria, la pole position di Charles Leclerc lenisce l’amarezza per il guaio tecnico occorso alla SF90 di Vettel, costretto a rimanere ai box per l’intera Q3. Il tedesco partirà dalla nona posizione, beneficiando della penalità inflitta a Magnussen per aver sostituito il ...

Formula 1 - Binotto sferza la Ferrari : “bisogna assolutamente capire cosa non ha funzionato in Francia” : Il team principal della Ferrari ha parlato in vista del week-end di Spielberg, dove la Ferrari sarà chiamata all’ennesima reazione Nemmeno il tempo di archiviare il Gp di Francia che si torna subito in pista a Spielberg, dove è in programma il Gp d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. Photo4/LaPresse Situazione alquanto strana in casa Ferrari, dove ancora si attende la prima vittoria di questa stagione, ...