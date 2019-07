Earth Overshoot Day 2019

Fonte : ideegreen

(Di sabato 27 luglio 2019) L’Day, letteralmente il “Giorno del sovrasfruttamento della Terra”, segna la data in cui l’umanità ha consumato tutte le risorse rinnovabili disponibili per l’anno in corso, portando il Pianeta in una condizione di “deficit”. Come accade ormai puntualmente, anche nell’Day cade in anticipo nel calendario e non è certamente una buona notizia. Quest’anno la data è prevista per il 29 luglio, con tre giorni di anticipo rispetto al 2018. A causa della pesante impronta antropica legata ad attività come le pratiche agricole intensive, l’uso eccessivo di acqua, la pesca industriale, la deforestazione, il consumo di suolo, le emissioni di gas serra, si verifica per l’ennesima volta una fase di sovraconsumo del Pianeta. (altro…)DayIdee Green.

