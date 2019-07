Cc ucciso a Roma | trovato un coltello nella stanza dʼhotel degli americani | Lʼomicida

Carabiniere ucciso a Roma – La confessione di Elder e Natale - i due americani fermati. Nel loro hotel trovato il coltello dell’omicidio : Sono Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee i presunti assassini del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, il Carabiniere di 35 anni ucciso a Roma nella notte fra giovedì e venerdì, con otto coltellate di cui una mortale al cuore. I due hanno confessato e si trovano ora in isolamento nel carcere di Regina Coeli. Nell’albergo in cui alloggiavano è stato trovato, nascosto in un controsoffitto, il coltello utilizzato per il ...

Cosa si sa sul carabiniere ucciso a Roma : I giornali hanno provato a ricostruire l'intricata vicenda che ha portato all'accoltellamento di Mario Corciello Rega, nel centro della città

Carabiniere ucciso a Roma - confessa un 19enne americano : Due cittadini americani sono stati fermati, e uno di loro ha confessato l’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso giovedì notte, a Roma, quartiere Prati, per 100 euro. Tanto avevano chiesto alla vittima di un furto i due ladri che le avevano sottratto la borsa. Si erano accordati per restituirgliela dietro pagamento (una tattica criminale che in gergo si chiama «cavallo di ritorno»), ma all’appuntamento hanno trovato, al ...

Carabiniere ucciso a Roma : i due studenti statunitensi hanno confessato : Sabato 27 luglio 2019 - Dopo una notte di interrogatori e accertamenti, la dinamica dell'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega sembra più chiara. I luoghi restano gli stessi, i protagonisti anche: il 19enne Lee Elder Finnegan e il 18enne Gabriel Christian Natale Hjorth, entrambi residenti in California e già accusati di omicidio e tentata estorsione. I due, messi davanti alle numerose prove raccolte dagli ...

Carabiniere ucciso a Roma - cosa ancora non torna. Droga - misteri : cosa c'era nel borsello? : C'è qualcosa che non torna nell'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello. Due americani hanno confessato l'omicidio. Sono due studenti che soggiornavano in un hotel di lusso a Roma. Dunque c'è qualcosa che non torna. Perché i pusher si sono rivolti all'Arma? cosa c'era davvero nel borsello rubato?

Fiori e messaggi per il carabiniere ucciso a Roma : "Mario eroe della patria". FOTO : Fiori e messaggi per il carabiniere ucciso a Roma: "Mario eroe della patria". FOTO Cartelli affissi da alcuni cittadini davanti alla stazione di Piazza Farnese, al centro di Roma, dove prestava servizio il vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Sull'account twitter dell'Arma la lettera di una bambina: "Non sarai mai ...

Carabiniere ucciso a Roma - la confessione di uno degli americani : "Sono stato io" : Uno dei due cittadini americani fermati oggi per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha ammesso le proprie responsabilità affermando di essere lui l'autore materiale dell'accoltellamento. Si tratta della persone con i capelli mesciati apparso in una foto e ripreso da alcune telecamere

Mario ucciso a Roma - la moglie : «Gli avevo detto di non uscire - ma lui era coraggioso» : Le lacrime di Rosa Maria: «Non è giusto, lui era il mio tutto».Si erano sposati 43 giorni prima: «Me l’hanno ucciso. In una notte, dopo tanti sacrifici, me l’hanno portato via. Non è giusto. Senza di lui, io non ce la faccio»

Carabiniere ucciso - la moglie : «Voleva dei figli e scelse Roma per dargli un futuro migliore» : Si amavano, esageratamente. «Ti sposerei ogni giorno, mi diceva. Meraviglioso amore mio, mi chiamava». Come Romeo e Giulietta, ma felici e contenti. Straziante sentirlo raccontare da...

Carabiniere ucciso a Roma - confessa uno degli americani fermati : “L’ho accoltellato io” : Cercavano droga, hanno derubato un pusher. A cui poi hanno chiesto dei soldi per restituirgli la borsa. Ma lui è andato all’appuntamento accompagnato dai carabinieri in borghese, ai quali aveva raccontato di essere stato scippato. Poi è scoppiata la colluttazione, nella quale ad avere la peggio è stato uno dei militare. È la ricostruzione messa insieme dai magistrati inquirenti sulla morte di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere di 35 ...

Carabiniere ucciso a Roma - confessa un 19enne americano : Carabiniere ucciso a Roma, confessa un 19enne americano Due 19enni statunitensi sotto torchio fino a tarda sera per l'accoltellamento del vicebrigadiere di 35 anni Mario Cerciello Rega, poi uno ammette: sono stato io. Avevano rubato il borsello a un pusher che gli aveva dato aspirina al posto della droga Parole ...

Carabiniere ucciso a Roma : fermati<br> due studenti americani - uno ha confessato : Venerdì 26 luglio 2019, ore 23 - Uno dei due ragazzi americani fermati per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega ha confessato di essere stato lui a dare le otto coltellate al Carabiniere. Entrambi i ragazzi hanno 19 anni e gli inquirenti li hanno tenuti sotto torchio per ore, riuscendo a ottenere una piena confessione. Tuttavia è ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto e il movente. Per ora si parla ancora ...

Carabiniere ucciso con 8 coltellate nel centro di Roma : confessa uno degli americani fermati : Mario Rega Cerciello, 35 anni, stava operando per fermare i responsabili di un furto. «Sono stato»: le parole del ragazzo individuato in un hotel di lusso insieme con un altro sospettato