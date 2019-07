Atleta uccisa da fulmine in Alto Adige

Un'è statada undurante la Suedtirol Ultra Skyrace, una gara di corsa in montagna di 121 km, con partenza e arrivo a Bolzano L'incidente si è verificato nei pressi del lago di San Pankrazio, sopra Campolasta, in val Sarentino, a 2.100 metri di quota. Lo comunica la Centrale provinciale emergenza. La gara era sospesa da mezzora per il maltempo.La vittima è una cittadina norvegese di 45 anni. Da giovedì inforti temporali con smottamenti e caduta di alberi.(Di domenica 28 luglio 2019)