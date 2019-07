Quest’uomo ha fatto a sua figlia uno dei regali più originali al mondo

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 26 luglio 2019) Da dieci mesi a questa parte, ogni sera, quando ha finito di caricare e scaricare ostriche da una cassa all’altra per 16 dollari l’ora, Matt Zurbo si siede sul divano della sua casa in Australia (o in quella parte delin cui si trova). Apre il suo Mac e inizia a scrivere di draghi, bambini eroi, imprese epiche. Appena finita la storia, la pubblica sul suo sito, Cielo 365 Stories, dov’è leggibile gratuitamente. Ogni sera, una favola al giorno, per 365 giorni. Perché «più i bambini ameranno le storie, più ilsarà un posto migliore per mia», racconta. Eccolo, il regalo di Matt per suaCielo, nata meno di due anni fa: scrivere favole e regalarle a tutti i bambini del, perché «l’immaginazione vince sempre sulla violenza e l’ignoranza». L’uomo, 52 anni, ha iniziato a scrivere libri per bambini circa 20 anni fa. Ne ha pubblicati nove in tutto, oltre a quattro ...

