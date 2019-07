Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Polemiche alla vigilia, con attacchi incrociati tra renziani e nuova maggioranza, interviste contestate (di Dario Franceschini e Giuseppe Sala), accuse al nuovo corso di voler “aprire al M5s” e di voler “epurare” l’area renziana, compreso il caso Faraone con il commissariamento del Pd siciliano. Poi, non è una novità in casa dem, la. Così si è conclusa ladel Partito democratico, che ha approvato la relazione del segretario senza voti contrari e con 24 astenuti. “Il Pd ne esce più forte,, ora lanciamo la Costituente delle idee per offrire un’alternativa a un esecutivo che governa sui litigi,sulle poltrone”, spiega. E se Carloaveva chiesto parole chiare al segretario in merito al rapporto con il M5s, ora l’ex ministro dello Sviluppo economico si mostra soddisfatto da quanto emerso ...

PaoloGentiloni : La crisi c’è ma si dice. #Conte copre le bugie di #Salvini. #M5s si vende l’anima, giorno dopo giorno. Il #Pd ha il… - TutteLeNotizie : Pd, tregua dopo la Direzione. Zingaretti: “Governo unito solo da poltrone”. Calenda… - erregi69 : Pd, tregua dopo la Direzione. Zingaretti: “Governo unito solo da poltrone”. Calenda: “Segretario chiaro sul no al M… -