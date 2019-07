OMS | “Nel mondo 1 | 1 miliardi di fumatori | bisogna fare di più per aiutare a smettere”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Attualmente nelsono “circa 1,1, e circa l’80% vive in Paesi a basso e medio reddito“. Se “molti governi stanno facendo progressi nella lotta contro il tabacco, con 5di persone che vivono oggi in Paesi che hanno introdotto divieti di fumo, avvertenze e foto shock sui pacchetti ma anche altre misure mirate ed efficaci“, un nuovo rapporto dell’Organizzazione mondiale della Sanità indica che c’è ancora da. Numerosi Paesi “non stanno ancora attuando in modo adeguato quelle politiche che possono salvare vite umane“, incluso il fatto di “le persone a smettere di fumare“, è il monito. Il settimo rapporto dell’Oms sull’epidemia mondiale del tabacco, diffuso oggi da Rio de Janeiro, presenta molte luci e qualche ombra, analizzando gli sforzi nazionali per attuare le ...

Tonya52739189 : RT @africarivista: I rischi che l'epidemia del virus #ebola si propaghi nel resto della #RDCongo e sconfini nei paesi vicini è ormai molto… - ezekiel : RT @maurimol79: @ImolaOggi @DAVIDPARENZO @davcarretta @lmisculin @DavidPuente @TommasoCanetta @RiccardoLuna @ezekiel Nel 2014 era l'#OMS, o… - maurimol79 : @ImolaOggi @DAVIDPARENZO @davcarretta @lmisculin @DavidPuente @TommasoCanetta @RiccardoLuna @ezekiel Nel 2014 era l… -