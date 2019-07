DOOM e DOOM II arrivano ufficialmente su Google Play Store

Diamo il via al QuakeCon 2019 iniziando con DOOM : Il QuakeCon 2019 prende il via oggi, e per iniziare al meglio cosa c'è di meglio di DOOM Ethernal?Dopo il keynote di oggi, avrà luogo un panel incentrato interamente su DOOM e quanto sia influente questo franchise.Per chi non vede l'ora di mettere le mani su DOOM Ethernal, potremo vedere un video gameplay sabato 27 luglio.Leggi altro...

La trilogia originale di DOOM sbarca ufficialmente su Switch - PS4 ed Xbox One : Questa mattina la trilogia originale di DOOM ha fatto la sua comparsa sul Nintendo eShop, purtroppo però all'inizio si è pensato ad un errore in quanto il tutto è stato prontamente eliminato e non c'è stato nessun comunicato dagli addetti ai lavori. Qualche furbone ha ben pensato di salvare uno screenshot per documentare il tutto.Dopo questa falsa partenza però, è stato ufficialmente annunciato che i primi 3 capitoli di DOOM sono disponibili su ...

DOOM Eternal sarà presente al QuakeCon 2019 con un esclusivo gameplay della Battlemode : Il QuakeCon 2019 si terrà questa settimana e rappresenta una ghiotta occasione per Bethesda, lo studio ha infatti annunciato che verranno mostrate alcune sezioni di gameplay tratti da Battlemode, ovvero il multiplayer competitivo di DOOM Eternal.Battlemode è una nuova modalità creata per eliminare il multiplayer tradizionale (già presente nel precedente DOOM e poco apprezzato dai fan), questo perché gli sviluppatori hanno intenzione di offrire ...

DOOM Patrol 2 : confermata la seconda stagione con un super accordo di HBO e DC : Doom Patrol 2 si guadagna di diritto un posticino al Comic Con 2019 di San Diego. La serie tv ha riscosso l’interesse del pubblico grazie al suo primo capitolo e questo le vale la conferma per una seconda stagione. Una delle prime novità riguarda la messa in onda, almeno per quanto riguarda il suolo americano. Doom Patrol 2 sarà presente infatti in contemporanea sia sulla HBO Max sia su DC Universe. A quanto pare i due colossi hanno ...

Rinnovi e Cancellazioni Serie TV : seconda stagione per NOS4A2 e DOOM Patrol : Rinnovi e Cancellazioni Serie tv. N.B.: in questa guida trovi lo stato dei Rinnovi e delle Cancellazioni a partire da giugno 2016DC Universe ha rinnovato Doom Patrol per una seconda stagione, dopo un accordo con HBO Max streaming di WarnerMedia che trasmetterà anche la prima. seconda stagione per NOS4A2 di AMC (in Italia su Prime Video).Ancor prima del debutto Amazon ha rinnovato The Boys per una seconda stagione. Fear the Walking Dead arriverà ...

Il film DOOM : Annihilation ha una data di uscita : DOOM: Annihilation di Universal Pictures Home Entertainment uscirà il 1° ottobre, secondo l'account Twitter ufficiale del film. Inoltre, una nuova "esclusiva" clip del film sarà condivisa la prossima settimana. Nel frattempo, i preordini su Blu-ray, DVD e digitale sono ora disponibili."Basato sul popolare videogioco originale, DOOM: Annihilation è un thriller esplosivo e terrificante", recita una sinossi ufficiale del film. "Sulla luna più ...

DOOM sbarca sui nostri tavoli da Gioco! : Asmodee Italia continua nella sua recente tradizione di adattamento di popolari video games come giochi da tavolo. Se lo scorso anno è toccato a Fallout quest'anno è il turno di Doom, l'ultimo dungeon crawler di casa Asmodee ci immergerà nello spara-tutto in prima persona tanto caro ai videogiocatori. In realtà non si tratta del primo tentativo, poiché Doom si era già affacciato nel panorama dei giochi da tavolo nel 2004 accompagnato da ...

DOOM Eternal : l'egine di id Software è pronto all'arrivo di PS5 e Xbox Scarlett : Doom Eternal arriverà sulle console di attuale generazione, ma id Software è già pronta per l'avvento della next-gen.Durante un'intervista con VGC, l'executive producer Marty Stratton, ha parlato dell'engine dello studio, l'id Tech, e di come uno dei suoi punti di forza sia la sua grande scalabilità, che permette al team di sviluppo di impiegarlo su hardware di ogni tipo e fascia di potenza, da Switch a un PC di fascia alta."La nostra tecnologia ...

Secondo gli sviluppatori di DOOM Eternal la serie ha tuttora successo per come rappresenta il tema del bene contro il male : La saga di Doom quest'anno festeggia 25 anni, un traguardo davvero notevole per una serie videoludica. Ma qual'è il segreto del suo successo? Ce lo spiegano gli sviluppatori di Id Software.In un'intervista con VGC, Marty Stratton e Hugo Martin, rispettivamente executive producer e creative director di Doom Eternal, hanno parlato del brand e di come sia riuscito a mantenere alto l'interesse del pubblico nell'arco di numerose ere videoludiche. Uno ...

In russia DOOM può essere giocato anche all'interno dei terminali di pagamento : Il servizio di pagamento Qiwi ha installato all'interno di alcuni terminali una versione flash di Doom. Il gioco utilizza dei controlli touchscreen che appaiono all'interno del gioco.Doom è stato aggiunto su 97 terminali di 140.000, come parte della promozione per l'apertura del negozio digitale di Qiwi Games. La società ha inoltre dichiarato che il gioco non verrà rimosso in futuro. Tutto quello che bisogna fare è inserire un particolare codice ...

DOOM Reborn è un remake standalone dei primi due capitoli realizzati col motore di DOOM 3 : DOOM Reborn è una total conversion che punta a realizzare un remake standalone per i primi due capitoli della saga del celebre FPS di id Software tramite il motore idTech4 (usato in DOOM 3), sfruttando nuovi modelli e texture per i mostri ed armi originali.Come riporta DSOG, il progetto portato avanti dal modder "gamehacker" è attualmente una versione pre-beta 1.61 e presenta una mappa incompleta (mappa 10 di DOOM 2). La mod include la versione ...

In sviluppo la serie TV Masters of DOOM basata sul libro che racconta la storia di id Software : la serie TV Masters of Doom è stata da poco annunciata, riporta Comicbook. Si tratta di una serie basata sul libro di David Kushner che ha descritto lo sviluppo di Doom e si è tuffato nella vita dei suoi creatori. Il progetto sarà prodotto da James e Dave Franco, Ramona Films, The Gotham Group e UCP. Inoltre, il progetto è stato immaginato come una serie antologica."Masters of Doom è la straordinaria storia vera dei Lennon e McCartney dei ...

Bastille in concerto e «DOOM Days» - l'album pre apocalisse : I Bastille e la fine del mondo. Dicono che solo chi abbia conosciuto il dolore possa raggiungere e meritare davvero la vera gioia e solo chi ha subito la menzogna può vivere una vita felicemente limpida. Dicono anche che male e bene seguano un processo ciclico e basta un giorno per ribaltare tutto. E così, per raccontare questi tempi ballerini, ci hanno pensato i Bastille: con il loro terzo album, hanno narrato addirittura il giorno prima ...

DOOM Eternal non avrà un multiplayer deathmatch tradizionale : DOOM del 2016 di id Software aveva un comparto multiplayer che non è stato poi così eccezionale. Mentre Certain Affinity lavorava su di esso prima che id Software prendesse il sopravvento, il multiplayer con le sue modalità tradizionali non si sentiva pienamente realizzato come la campagna. Come risultato di questo feedback, id Software ha deciso di rinunciare a qualsiasi modalità multiplayer tradizionale per DOOM Eternal, riporta ...