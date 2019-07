Sportitalia | Juve-Inter da record | 1 | 3 mln di telespettatori

DIRETTA/ Juventus Inter - risultato 0-1 - video streaming Sportitalia : autogol De Ligt! : DIRETTA Juventus Inter, risultato 0-1, video streaming Sportitalia: il match di Nanchino, in Cina, vede in vantaggio i nerazzurri

JuventusInter - amichevole oggi 24 luglio 2019 in diretta su Sportitalia : Juventus-Inter, amichevole in programma oggi nell'ambito della International Champions Cup 2019, sarà visibile anche in tv, in chiaro. Infatti Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, trasmetterà in diretta la prima vera sfida tra squadre italiane, quando manca un mese all'inizio del campionato di Serie A. Telecronaca affidata a Gabriele Schiavi, con il commento tecnico di Antonino AstaIl calcio di inizio è fissato allo Nanjing Olympic ...

ICC 2019 - Juventus - Inter in diretta su Sportitalia (e in HD con SI Smart) : Mercoledì 24 luglio 2019 a partire dalle ore 13,30 con pre-partita dalle 12,30 e post-partita fino alle 16,30, Interviste, ospiti e commenti in studio, Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 DTT, raggiungibile anche alla...

Diretta Juventus Inter/ Streaming video Sportitalia : derby d'Italia nella ICC 2019 : Diretta Juventus Inter Streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca a Singapore e vale per la International Champions Cup 2019.

Derby d’Italia in terra asiatica : Juve-Inter su Sportitalia : Il Derby d’Italia, come viene per tradizione chiamata la sfida tra Juventus e Inter, non può essere mai considerata una partita come tutte le altre, nemmeno se si tratta di un’amichevole. Entrambe le squadre, che in questa prima fase di calciomercato hanno già una nuova fisionomia rispetto alla passata stagione, non vorrann quindi uscire dal […] L'articolo Derby d’Italia in terra asiatica: Juve-Inter su Sportitalia è ...

Juventus-Inter - streaming e tv : dove vedere la partita su Sportitalia : dove vedere Juventus – Inter streaming e tv, partita International Champions Cup Juventus Inter streaming| Juventus-Inter: Seconda uscita per le due compagini italiane nella ICC. Sconfitta per entrambe all’esordio contro compagini inglesi, tanta curiosità per vederle affrontarsi per la prima volta in stagione. Juventus Inter in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di consueto in ...

Juventus - Inter - partita visibile in chiaro e in streaming su Sportitalia domani 24 luglio : Mercoledì 24 luglio, Inter e Juventus scenderanno in campo per una partita di ICC (International Champions Cup). L'amichevole di lusso si disputerà a Nanchino, nella splendida cornice cinese, alle ore 13.30 italiane. Dopo aver operato prepotentemente sul mercato, le due compagini italiane si troveranno l'una di fronte all'altra in una sorta di Derby d'Italia. Si tratta di un assaggio pre-campionato. Ricordiamo che fra il 29 e il 30 luglio sarà ...

JuventusInter - partita visibile in chiaro e in streaming su Sportitalia domani 24 luglio : Mercoledì 24 luglio, Inter e Juventus scenderanno in campo per una partita di ICC (International Champions Cup). L'amichevole di lusso si disputerà a Nanchino, nella splendida cornice cinese, alle ore 13.30 italiane. Dopo aver operato prepotentemente sul mercato, le due compagini italiane si troveranno l'una di fronte all'altra in una sorta di Derby d'Italia. Si tratta di un assaggio pre-campionato. Ricordiamo che fra il 29 e il 30 luglio sarà ...

ICC - derby d’Italia : Juventus-Inter live su Sportitalia : Dove vedere Juventus Inter in Tv e streaming – Secondo appuntamento per Juventus e Inter nell’International Champions Cup 2019. Le due formazioni si affronteranno nel celebre derby d’Italia, dopo i rispettivi esordi nella competizione con Tottenham (sconfitta per 3-2 dei bianconeri) e Manchester United (sconfitta per 1-0 dei nerazzurri). Le squadre, guidate da Maurizio Sarri […] L'articolo ICC, derby d’Italia: Juventus-Inter live su ...

Ascolti record su Sportitalia per la ICC con le prime di Juventus ed Inter : E’ stato un week end di grandi numeri per Sportitalia che ha stabilito per due giorni consecutivi il record storico come emittente grazie ai dati Auditel di Inter-Manchester United e Juventus-Tottenham, le due grandi partite della International Champions Cup, esclusiva di Sportitalia e SI Smart. La sfida in diretta tra Juventus e Tottenham di domenica 21 luglio è stata vista da 2,5 milioni di telespettatori con uno share...

Amichevole Juventus-Inter in tv su Sportitalia il 24 luglio : Juventus e Inter si troveranno l’una di fronte all’altra nell’International Champions Cup. Il derby d’Italia sarà di scena a Nanchino mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 13.30. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta per 2-3 contro il Tottenham. L’esordio di Maurizio Sarri non è stato positivo, ma c’è da sottolineare come gli Spurs siano decisamente più avanti nella preparazione. Erik Lamela aveva portato in vantaggio gli inglesi nel primo tempo, ...

Sportitalia - boom di ascolti : 2 - 5 mln per Juventus-Tottenham : Sportitalia ascolti ICC – La International Champions Cup è già entrata nel vivo, grazie alle prime sfide che hanno visto protagoniste le squadre italiane. Nel weekend, infatti, sono scese in campo Inter e Juventus – al debutto, contro Manchester United e Tottenham –, così come la Fiorentina, che ha giocato la sua seconda partita contro […] L'articolo Sportitalia, boom di ascolti: 2,5 mln per Juventus-Tottenham è stato realizzato da ...

Juventus-Inter - streaming e tv : dove vedere la partita su Sportitalia : dove vedere Juventus – Inter streaming e tv, partita International Champions Cup Juventus Inter streaming| Juventus-Inter: Seconda uscita per le due compagini italiane nella ICC. Sconfitta per entrambe all’esordio contro compagini inglesi, tanta curiosità per vederle affrontarsi per la prima volta in stagione. Juventus Inter in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di consueto in ...

Amichevole Juventus-Tottenham in tv su Sportitalia domenica 21 luglio : La Juventus, dopo il ritiro alla Continassa, sarà impegnata nella tournée in Asia. La prima delle amichevoli estive dei bianconeri sarà contro il Tottenham. La squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo per l’International Champions Cup, che la porterà ad affrontare anche Inter e Atlético Madrid nelle prossime settimane. La partita contro gli Spurs verrà disputato a Singapore domenica 21 luglio 2019 alle ore 13.30. I tifosi della 'Vecchia ...