Sky – Agente di Nicolas Pépé a Dimaro | incontro con la dirigenza azzurra Le richieste

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 25 luglio 2019)diIl Napoli continua la trattativa perPepé, attaccante del Lille. Quest’oggi l’del calciatore Smir Khiat e due suoi collaboratori sono atterrati ain elicottero, per incontrare la. Il club francese si è già detto disponibile a cominciare una trattativa che preveda l’inserimento nell’operazione di Adam Ounas come contropartita tecnica. Il vero nodo è rappresentato dal sì di Pepé e in questo senso l’odierno può essere decisivo per ottenere il consenso sull’ingaggio che può percepire a Napoli. La richiesta è di 5 milioni di euro di commissioni e 5 milioni a stagione di ingaggio. Lo riporta Sky Leggi anche Del Genio: “Il Napoli ha preso un mostro! Cremonese? Non valeva nemmeno con un 6-0…” Potrebbe interessare anche Di Lorenzo a Radio KK Napoli: “Pronto a dare ...

bossogerardo : @ccf_16 Ma sai, esiste la legge dell'attrazione.. e sciem vann semp appriess e sciem.. e Ronaldo, dopo quella scena… - mmeghnagi : RT @MarcoVerduz: L'agente di Antonio Conte in sede nerazzurra. Si va verso la rescissione consensuale. (Sky) - mbappollo : breaking news: matuidi rescinde il contratto con la società juventus perché a kevin g90s non piace come gioca, lo c… -