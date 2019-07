Sguardo furbo e tutù da ballerina Oggi è una delle donne più famose della tv L’avete

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2019) Da adulta reginatelevisione, da bambina dolcissima. Barbara D’Urso ha deciso di deliziare i suoi follower con uno scatto che arriva dal passato e che la ritrae in posa con body,e scarpette. L’espressione da furbetta e una fascia che raccoglie i capelli proprio come leprofessionista condiscono il tutto regalando ai tantissimi followerconduttrice uno spaccatosua vita. ”Martedì amarcord… Ma quando ballo mi sento ancora così Carmelitissima!”, ha scritto la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live a corredofotografia che la ritrae da bambina. Il post pubblicato da Carmelita ha raccolto tantissimi mi piace e decine e decine di commenti. “Impressionante, tale e quale ad!”, “Che bella che eri!”, “La classe non è acqua!”, “Il bello è che il viso dopo 62 anni raga ...

