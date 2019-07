Pd in Senato deposita mozione di sfiducia a Salvini E Sgarbi sfiducia Toninelli

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 25 luglio 2019) Come annunciato ieri dal capogruppo Andrea Marcucci, il Partito democratico ha presentato oggi inladiindividuale contro il ministro dell'Interno, Matteo. Il documento e' firmato dai 52ri dem e anche da Gregorio De Falco, ex del Movimento 5 stelle, e da Riccardo Nencini. "Appare di una gravita' assoluta la circostanza, confermata proprio dalle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'Aula del" ieri "che il Ministro dell'interno avrebbe rilasciato dichiarazioni mendaci in almeno due importanti occasioni".Dopo una serie di premesse che ricostruiscono la vicenda e i passaggi parlamentari compiuti dal partito a Palazzo Madama per avere chiarimenti su quanto accaduto, iri dem rilevano che il presidente del Consiglio "dichiarando nell'Aula delil 24 luglio 2019, che: 'la visita a Mosca del 17 e 18 ...

ilfogliettone : Pd in Senato deposita mozione di sfiducia a Salvini. E Sgarbi sfiducia Tonionelli - -