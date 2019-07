Pacchetti e loot box di FIFA sono gioco d' azzardo? Il Regno Unito dice di no

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 25 luglio 2019) Nonostante le spiegazioni e la difesa alquanto discutibili di una EA che parlava dibox edi carte dicome di meccaniche a sorpresa simili agli Ovetti Kinder, la Commissione suld'delha decretato che non ci troviamo di fronte a situazioni in linea con ild'.La decisione potrebbe fare scuola anche in altre nazioni e le motivazioni che hanno spinto il direttore Brad Enright e gli altri membri della commissione verso questa posizionesicuramente interessanti. Il fatto è che non ci sarebbe un modo ufficiale per monetizzare ciò che c'è all'interno dibox. Un premio deve essere denaro o avere valore monetario per rientrare nella legislazione legata ald'e in questo caso, almeno ufficialmente, così non è. Naturalmente il dibattito è ancora aperto ma la decisione fa già discutere anche perché i ...