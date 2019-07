Overshoot Day | mai cosi presto | il 29 luglio esaurite le risorse che la Terra genera in

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) L’anno scorso arrivò l’1 agosto, e si trattò di un record negativo, dato che non si era mai verificato così. Quest’anno cadrà tre giorni prima, il 29, confermando un trend che appare incontrovertibile da 20 anni a questa parte. Stiamo parlando del giorno del sovrasfruttamento delle(in inglese, EarthDay), data in cui avremo consumato tutte lenaturali che laè in grado di “rire” in 1 anno a causa del nostro stile di vita e di consumo. Un fenomeno drammatico che si ripete sempre con alcuni giorni d’anticipo, tanto che in poco meno di 50 anni questo evento è passato dal ricorrere il 29 dicembre, nel 1970, al 29del 2019. “Si parla molto di sostenibilità a livello globale, anche se purtroppo non sempre il concetto viene associato all’alimentazione. Invece la domanda di cibo rappresenta il 26% dell’impronta ecologica globale, ...

